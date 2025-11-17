Language
    KTM 390 और Adventure को खरीदना हो गया महंगा, खरीदनी है तो पहले जान लें कितनी बढ़ी कीमत

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    केटीएम की ओर से एडवेंचर सीरीज में मोटरसाइकिल को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता ने अपनी एडवेंचर सीरीज की दो मोटरसाइकिल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। केटीएम की ओर से किस मोटरसाइकिल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में केटीएम की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से 390 सीसी सेगमेंट में एडवेंचर सीरीज को भी ऑफर किया जाता है। अब इस सीरीज की मोटरसाइकिल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। केटीएम की ओर से इस सीरीज की किस मोटरसाइकिल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी के बाद अब इनकी नई कीमत क्‍या रखी है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    कीमत में हुई बढ़ोतरी

    केटीएम की ओर से एडवेंचर 390 सीरीज की दो मोटरसाइकिल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। निर्माता की ओर से औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमत में 27 हजार रुपये तक बढ़ाए गए हैं।

    क्‍यों बढ़ी कीमत

    केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी की दरों में 22 सितंबर 2025 को बदलाव किया गया था। जिसके बाद अब इनकी कीमत में बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल पर जीएसटी 31 से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया था। बजाज की ओर से तक घोषणा की गई थी कि वह 350 सीसी से ज्‍यादा बड़े इंजन वाली केटीएम और ट्रॉयम्‍फ की मोटरसाइकिल पर जीएसटी के प्रभाव को अस्‍थाई तौर पर वहन करेगी लेकिन अब इनकी कीमत को बढ़ा दिया गया है।

    किस मोटरसाइकिल कीमत में कितनी हुई बढ़ोतरी

    केटीएम की ओर से एडवेंचर 390 एक्‍स की कीमत में 22 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं एडवेंचर 390 की कीमत में 27 हजार रुपये तक बढ़ाए गए हैं।

    क्‍या है नई कीमत

    केटीएम की ओर से एडवेंचर 390 एक्‍स की नई कीमत 3.26 लाख रुपये हो गई है। वहीं एडवेंचर 390 की नई एक्‍स शोरूम कीमत 3.95 लाख रुपये रखी गई है।