    Kia कर रही Fortuner, Gloster जैसी एसयूवी को चुनौती देने की तैयारी, लॉन्‍च कर सकती है नई एसयूवी Sorento

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    भारतीय बाजार में किआ मोटर्स जल्द ही नई एसयूवी सोरेंटो लॉन्च कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्टिंग के दौरान इसमें 19 इंच के अलॉय व्हील्स और तीन पंक्तियों में सीटें देखी गई हैं। उम्मीद है कि इसमें 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा और यह 2026 तक लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 40 से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्‍यादा मांग होती है। इस सेगमेंट में कई विकल्‍पों को निर्माताओं की ओर से ऑफर किया जाता है। फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में Toyota Fortuner और MG Gloster जैसी एसयूवी की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किआ की ओर से इस सेगमेंट में जल्‍द ही नई एसयूवी के तौर पर Kia Sorento को पेश किया जा सकता है। इस एसयूवी की क्‍या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    आ सकती है Kia Sorento

    किआ की ओर से भारतीय बाजार में नई एसयूवी के तौर पर Kia Sorento को लॉन्‍च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी को लॉन्‍च से पहले भारत में टेस्‍ट किया जा रहा है। हालांकि इस पर निर्माता की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है।

    क्‍या मिली जानकारी

    रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इस एसयूवी का टेस्‍ट भारत में किया जा रहा है। इसी दौरान एसयूवी को देखा गया है। इस एसयूवी में 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, वर्टिकल लाइट्स, तीन पंक्ति में सीट, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना और रोटरी डायल सिलेक्‍टर की जानकारी मिली है।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इसमें 2.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन को दिया जा सकता है। जिससे इसे 191 हॉर्स पावर मिलेगी। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है जिससे इसे 281 हॉर्स पावर मिलेगी। इनके साथ ही इस एसयूवी में किआ की ओर से हाइब्रिड तकनीक को भी दिया जा सकता है। जिससे यह किआ की पहली एसयूवी बन जाएगी जो हाइब्रिड तकनीक के साथ ऑफर की जाएगी।

    कब होगी लॉन्‍च

    किआ की ओर से एसयूवी के लॉन्‍च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद है कि इसे भारत में 2026 के मध्‍य तक लॉन्‍च किया जा सकता है। 

    कितनी होगी कीमत

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी को भारत में जब लॉन्‍च किया जाएगा तभी कीमत की सही जानकारी मिल पाएगी, लेकिन उम्‍मीद है कि इसे 40 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये एक्‍स शोरूम कीमत के बीच लॉन्‍च किया जा सकता है।

    किनसे होगा मुकाबला

    भारतीय बाजार में इस एसयूवी को फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में लॉन्‍च किया जाएगा। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Toyota Fortuner, MG Gloster, Skoda Kodiaq जैसी एसयूवी के साथ होगा। 