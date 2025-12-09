ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में किआ की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से औपचारिक तौर पर मिड साइज एसयूवी Kia Seltos की नई जेनरेशन को कल पेश किया जाएगा। इस एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को दिया जाएगा। कितना दमदार इंजन दिया जाएगा। किस तरह के बदलाव के साथ इसे ऑफर किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पेश होगी नई किआ सेल्‍टॉस किआ की ओर से नई जेनरेशन सेल्‍टॉस को भारत में औपचारिक तौर पर कल पेश कर दिया जाएगा। निर्माता की ओर से एसयूवी के पेश किए जाने से पहले ही सोशल मीडिया पर कई टीजर जारी किए गए हैं, जिनमें इसके फीचर्स और डिजाइन की जानकारी पहले ही मिल रही है।

क्‍या मिली जानकारी सोशल मीडिया पर एसयूवी के कई टीजर पहले ही जारी किए गए हैं। इन टीजर के जरिए निर्माता की ओर से नई जेनरेशन सेल्‍टॉस के डिजाइन और फीचर्स की जानकारी दी गई है। कैसे होंगे फीचर्स टीजर के मुताबिक एसयूवी में एलईडी डीआरएल, नई एलईडी हेडलाइट, एलईडी फॉग लाइट, पेंटागन शेप इंसर्ट्स के साथ नए रियर बंपर, हाई माउंट स्‍टॉप लैंप, ग्‍लॉस ब्‍लैक व्‍हील आर्च क्‍लैडिंग, शार्क फिन एंटीना जैसे कई फीचर्स को दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें नए ओआरवीएम, नया डैशबोर्ड, बेहतर स्‍क्रीन, नया इंटीरियर को भी इस एसयूवी में दिया जाएगा।

कब होगी पेश निर्माता की ओर से इस एसयूवी को औपचारिक तौर पर 10 दिसंबर को पेश किया जाएगा। जिसके कुछ समय के बाद इसकी कीमत की घोषणा की जा सकती है। कितनी होगी कीमत निर्माता की ओर से मौजूदा जेनरेशन को भारत में मौजूदा जेनरेशन को 10.79 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 19.80 लाख रुपये है। वहीं इसकी नई जेनरेशन की एक्‍स शोरूम कीमत में कुछ हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की जा सकती है।