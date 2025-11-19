Language
    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:00 PM (IST)

    किआ जल्द ही सेल्टोस का नया मॉडल लॉन्च करने वाली है। टेस्टिंग के दौरान देखी गई इस एसयूवी में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें नया डिजाइन, बेहतर इंटीरियर और नए फीचर्स मिलेंगे। साथ ही, इसमें नए इंजन विकल्प भी दिए जा सकते हैं। उम्मीद है कि यह 2026 तक भारतीय बाजार में उपलब्ध होगी। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा और टाटा हैरियर जैसी एसयूवी से होगा।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में किआ की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Kia Seltos को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी की नई जेनरेशन को लॉन्‍च से पहले फिर से टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। अब इस एसयूवी की क्‍या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च होगी नई जेनरेशन सेल्‍टॉस

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किआ की ओर से जल्‍द ही नई जेनरेशन सेल्‍टॉस को भारतीय बाजार में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले इस एसयूवी को ग्‍लोबल स्‍तर पर पेश किया जाएगा और फिलहाल इसे भारत में टेस्‍‍ट भी किया जा रहा है। जिस दौरान इसे देखा गया है।

    क्‍या मिली जानकारी

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई जेनरेशन सेल्‍टॉस को मौजूदा वर्जन के मुकाबले ज्‍यादा बड़ा बनाया जा सकता है। जिससे इसमें ज्‍यादा जगह मिल सकती है। इसके साथ ही नई जेनरेशन में डिजाइन को ज्‍यादा सीधा और बॉक्‍सी रखने की कोशिश की गई है। इसकी लाइट्स और बंपर में भी बदलाव किया जा सकता है। जिससे इसे नया लुक मिल सकता है। एसयूवी में मौजूदा जेनरेशन के मुकाबले में ज्‍यादा फीचर्स को भी दिया जा सकता है।

    मिल सकते हैं ये फीचर्स

    रिपोर्ट्स के मुताबिक नई जेनरेशन किआ सेल्‍टॉस में निर्माता की ओर से 12.3 इंच कर्व्‍ड इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, 12.3 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, नई अपहोल्‍स्‍ट्री, नया इंटीरियर भी दिया जा सकता है।

    मिलेंगे इंजन विकल्‍प

    निर्माता की ओर से नई जेनरेशन सेल्‍टॉस में मौजूदा इंजन के विकल्‍प को तो दिया ही जाएगा। साथ ही इस एसयूवी में नया डीजल इंजन और हाइब्रिड पेट्रोल इंजन क विकल्‍प भी दिया जा सकता है। जिसके साथ मैनुअल और सात स्‍पीड डीसीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प को भी दिया जा सकता है।

    कब होगी पेश

    किआ की ओर से ग्‍लोबल स्‍तर पर 10 दिसंबर को इस एसयूवी की नई जेनरेशन को पेश किया जाएगा। साउथ कोरिया में कार्यक्रम के दौरान इसे पेश किया जाएगा। जिसके बाद इसे सबसे पहले साउथ कोरिया में ही लॉन्‍च किया जाएगा। कुछ समय बाद इसे 2026 में भारतीय बाजार के साथ ही कई और देशों में भी ऑफर किया जा सकता है।

    किनसे होगा मुकाबला

    किआ की सेल्‍टॉस को मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी का मुकाबला Hyundai Creta, Honda Elevate, Tata Harrier, MG Hector, Skoda Kushaq, Mahindra Scorpio जैसी एसयूवी के साथ होता है।