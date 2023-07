पहले से कितना बदल गई है Kia Seltos facelift? 5 प्वाइंट्स में समझें

ADAS के अलावा Kia Seltos Facelift को मानक के रूप में 6 एयरबैग के साथ पेश किया गया है। सेल्टोस को मानक के रूप में 4 एयरबैग मिलते हैं जबकि रेंज-टॉपिंग वेरिएंट में 6 एयरबैग दिए जाते हैं। लेकिन अब 6 एयरबैग होने के कारण ये पूरी तरह से सुरक्षित कार हो चुकी है। पहले काफी एडवांस हो गई है ये कार।

Kia Seltos Facelift: Top five major changes you need to know

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Kia Seltos facelift को हाल ही में इंडियन मार्केट में पेश किया गया है। जहां ये गाड़ी पहले से अधिक एडवांस हो गई है। इस गाड़ी की कीमतों का खुलासा जल्द होने वाला है। इसका प्रोडक्शन भी हाल ही में शुरू हुआ है। अगर आप भी इस एसयूवी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस खबर को पूरा पढ़ें, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं इस गाड़ी से जुड़ी उन 5 खास बदलावों के बारे में जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। डिजाइन Kia Seltos facelift को आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये नई वाली सेल्टोस है। Kia Seltos के कम्पैरिजन में Kia Seltos facelift अधिक प्रीमियम और स्पोर्टियर लगती है। इसके फ्रंट फेशिया और रियर में आप कई बदलाव देख सकते हैं। पैनारोमिक सनरूफ Kia Seltos Facelift में अपने प्रतिद्वंद्वियों को ध्यान में रखते हुए पैनोरमिक सनरूफ ऑफर कर रही है। इसके मौजूदा मॉडल में केवल सिंगल-पेन यूनिट मिलती है। बहुत सारे फीचर से लैस इस कार को पैनोरमिक सनरूफ एक अलग ही पहचान दिलाएगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम पिछले जनरेशन की तुलना में, नए सेल्टोस फेसलिफ्ट में 12.5-इंच ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एक पुन: डिज़ाइन किया गया सेंटर कंसोल मिलता है। एडास सेफ्टी फीचर्स Kia Seltos के फेसलिफ्ट में लेवल 2 एडास तकनीक मिल रही है, जो मौजूदा मॉडल में नहीं है। फीचर्स के मामले में, ये हुंडई वरना के अनुरूप है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल किया गया है। स्टैंडर्ड 6 एयरबैग ADAS के अलावा, Kia Seltos Facelift को मानक के रूप में 6 एयरबैग के साथ पेश किया गया है। कंपनी इसे 1 अक्टूबर से अनिवार्य छह एयरबैग के सरकार के आगामी मानदंड के चलते देने वाली है। सेल्टोस को मानक के रूप में 4 एयरबैग मिलते हैं, जबकि रेंज-टॉपिंग वेरिएंट में 6 एयरबैग दिए जाते हैं। लेकिन अब 6 एयरबैग होने के कारण ये पूरी तरह से सुरक्षित कार हो चुकी है।

Edited By: Atul Yadav