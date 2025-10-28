Language
    Kia Carens अब CNG में हुई लॉन्‍च, कितनी है कीमत और क्‍या है खासियत

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    किआ की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से बजट एमपीवी सेगमेंट में Kia Carens की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एमपीवी को सीएनजी के साथ भी लॉन्‍च कर दिया गया है। इसे किस कीमत पर खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

    Kia Carnes को CNG के साथ लॉन्‍च किया गया।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में किआ की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से बजट एमपीवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Kia Carens को CNG के साथ भी लॉन्‍च कर दिया गया है। इसे किस कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च हुई सीएनजी कैरेंस

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किआ की ओर से कैरेंस को सीएनजी के साथ लॉन्‍च कर दिया गया है। हालांकि निर्माता की ओर से इस एमपीवी के सीएनजी वेरिएंट के लॉन्‍च की जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं दी गई है।

    डीलरशिप स्‍तर पर होगी ऑफर

    जानकारी के मुताबिक डीलरशिप स्‍तर पर ही निर्माता की ओर से सीएनजी को ऑफर किया जा रहा है। इस एमपीवी में आफ्टरमार्केट सीएनजी के तौर पर लोवाटो को दिया जा रहा है।

    कैसे हैं फीचर्स

    Kia Carens में 15 और 16 इंच टायर, हेलोजन लैंप, हेलोजन टेल लैंप, शार्क फिन एंटीना, टिल्‍ट स्‍टेयरिंग, पावर विंडो, रियर व्‍यू कैमरा, 12.5 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, आठ इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, सेमी लेदरेट सीट्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, की-लैस एंट्री, सात रंगों के विकल्‍प सहित कई फीचर्स मिलेंगे।

    कितनी है सुरक्षित

    Kia Carens में एबीएस, ईबीडी, ईएससी, एचएसी, वीएसएम, डीबीसी, छह एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, चारों पहियों में डिस्‍क ब्रेक, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, स्‍पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे।

    कितना दमदार इंजन

    Kia Carens में तीन इंजन के विकल्‍प दिए जाएंगे। इसमें Smartstream G1.5 T-GDi 6iMT, Smartstream G1.5 6MT और 1.5L CRDi VGT 6MT वेरिएंट के ही विकल्‍प मिलेंगे।

    कितनी है कीमत

    किआ की ओर से कैरेंस की कीमत में अतिरिक्‍त 77900 रुपये दिए गए हैं। जिसके बाद इस एमपीवी की एक्‍स शोरूम कीमत 11.77 लाख रुपये हो जाती है।

    किनसे है मुकाबला

    किआ की ओर से कैरेंस को बजट एमपीवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में Maruti Ertiga के साथ इसका सीधा मुकाबला होता है।