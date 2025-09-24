GST Rate Cut: Kawasaki Bikes पर पड़ा सबसे बड़ा असर, कुछ हुई सस्ती तो कुछ महंगी, देखें नई कीमत

Kawasaki India ने GST में बदलाव के बाद अपनी बाइकों की नई कीमतें जारी की हैं। 350cc से कम क्षमता वाली बाइक्स अब सस्ती हो गई हैं जिसमें W175 KLX230 Ninja 300 और Versys-X 300 शामिल हैं। वहीं 400cc से ऊपर की Ninja 500 Versys 650 और Ninja 650 जैसी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि इन पर GST 40% लगेगा। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

