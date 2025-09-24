Language
    GST Rate Cut: Kawasaki Bikes पर पड़ा सबसे बड़ा असर, कुछ हुई सस्ती तो कुछ महंगी, देखें नई कीमत

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:00 AM (IST)

    Kawasaki India ने GST में बदलाव के बाद अपनी बाइकों की नई कीमतें जारी की हैं। 350cc से कम क्षमता वाली बाइक्स अब सस्ती हो गई हैं जिसमें W175 KLX230 Ninja 300 और Versys-X 300 शामिल हैं। वहीं 400cc से ऊपर की Ninja 500 Versys 650 और Ninja 650 जैसी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि इन पर GST 40% लगेगा। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

    जीएसटी में बदलाव का असर, Kawasaki Bikes की नई कीमतें

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Kawasaki India ने अपने ग्राहकों के लिए GST बदलाव के अनुसार नई कीमतें घोषित कर दी हैं। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले इस बदलाव के तहत, Kawasaki की 350cc से कम क्षमता वाली सभी बाइक्स अब सस्ती हो गई हैं। वहीं, 400cc से ऊपर की बाइक्स की कीमतें बढ़ गई हैं।

    350cc तक की मोटरसाइकिलों की नई कीमत

    Kawasaki W175 Series
    मॉडल पुरानी कीमत नई कीमत अंतर
    MY23 ₹ 1,22,000 ₹ 1,13,000 ₹ 9,000
    SPLC & G MY23 ₹ 1,24,000 ₹ 1,15,000 ₹ 9,000
    MY24 ₹ 1,29,000 ₹ 1,19,000 ₹ 10,000
    SPLC & G MY24 ₹ 1,31,000 ₹ 1,21,000 ₹ 10,000
    Street MY24 ₹ 1,35,000 ₹ 1,25,000 ₹ 10,000
    Kawasaki Ninja & Versys
    मॉडल इंजन पुरानी कीमत नई कीमत अंतर
    Kawasaki Ninja 300 296cc ₹ 3,43,000 ₹ 3,17,000 ₹ 26,000
    Kawasaki Versys-X 300 296cc ₹ 3,79,900 ₹ 3,49,000 ₹ 30,900
    Kawasaki KLX Models
    मॉडल इंजन पुरानी कीमत नई कीमत अंतर
    KLX110R L MY24 112cc ₹ 3,12,000 ₹ 2,88,000 ₹ 24,000
    KLX140R F MY24 144cc ₹ 4,11,000 ₹ 3,79,000 ₹ 32,000
    KLX230RS MY26 ₹ 1,94,000 ₹ 1,79,000 ₹ 15,000
    KLX230 MY25 233cc ₹ 3,30,000 ₹ 2,99,000 ₹ 31,000
    KLX230 MY26 ₹ 1,99,000 ₹ 1,84,000 ₹ 15,000
    Kawasaki KX Series
    बाइक मॉडल पुरानी कीमत नई कीमत अंतर
    KX65 ₹ 3,12,000 ₹ 2,88,000 ₹ 24,000
    KX85 ₹ 4,20,000 ₹ 3,88,000 ₹ 32,000
    KX112 ₹ 4,87,400 ₹ 4,50,000 ₹ 37,400
    KX250 ₹ 8,87,000 ₹ 7,79,000 ₹ 48,000
    • GST की कमी के चलते Kawasaki की W175, KLX230, Ninja 300 और Ve₹ys-X 300 जैसी बाइक्स अब पहले से सस्ती हो गई हैं। खास बात यह है कि KLX230 अब भारत में लोकली असेंबल की जा रही है, जबकि बाकी मोटरसाइकिल पूरी तरह से CBU के रूप में आयात होती हैं।
    • इस कीमत कटौती का फायदा विशेष रूप से त्योहारों के मौसम में ग्राहकों को मिलेगा। उदाहरण के लिए, 2026 Kawasaki KLX230 अब और भी किफायती हो गई है, जो ऑफ-रोड उत्साही लोगों के लिए शानदार विकल्प है। Ninja 300 की नई कीमत भी 2021 में BS6 वर्ज़न लॉन्च की गई कीमत के बराबर है और यह इंडिया में सबसे किफायती ट्विन-सिलेंडर बाइक में से एक बन गई है।

    400cc से ऊपर की मोटरसाइकिलों की नई कीमत

    Kawasaki 400-450cc लाइनअप
    मॉडल और वर्ष (Model & Year) पुरानी एक्स-शोरूम कीमत (रुपचे में) नई एक्स-शोरूम कीमत (रुपये में) बढ़ोतरी (रुपये में)
    Eliminator MY24 5,62,000 6,01,000 39,000
    Eliminator MY25 5,76,000 6,16,000 40,000
    Ninja 500 MY24 5,24,000 5,61,000 37,000
    Ninja 500 MY25 5,29,000 5,66,000 37,000
    Ninja ZX-4R MY24 8,49,000 9,08,000 59,000
    Ninja ZX-4R MY25 8,79,000 9,40,000 61,000
    Kawasaki 600-650cc लाइनअप
    मॉडल पुरानी एक्स-शोरूम कीमत (रुपये में) नई एक्स-शोरूम कीमत (रुपये में) बढ़ोतरी (रुपये में)
    Z650 MY24 6,65,000 7,11,000 46,000
    Z650 MY25 6,79,000 7,26,000 47,000
    Z650₹ MY24 6,99,000 7,48,000 49,000
    Z650₹ MY25 7,20,000 7,69,000 49,000
    Ninja 650 MY24 7,16,000 7,66,000 50,000
    Ninja 650 MY25 7,27,000 7,77,000 50,000
    Ve₹ys 650 MY25 7,93,000 8,48,000 55,000
    Ninja ZX-6R MY25 11,53,000 12,33,000 80,000
    Ninja ZX-6R MY26 11,69,000 12,49,000 80,000
    • Kawasaki की 400cc से 650cc तक की मोटरसाइकिलों की कीमतों में GST बढ़ोतरी के कारण बढ़ोतरी हुई है, जिसमें Ninja 500, Ve₹ys 650 और Ninja 650 शामिल हैं। अब इन मोटरसाइकिलों पर GST 40% लागू होगा , जो पहले 31% था। इससे Ninja 500 काफी महंगी हो गई है।
    • मिडिल-वेट सुपरस्पोर्ट सेगमेंट में Kawasaki Ninja ZX-6R सबसे पावरफुल मॉडल है, 124PS पावर और 69Nm टॉर्क के साथ आती है। यह Kawasaki की इस सेगमेंट में एकमात्र इनलाइन फोर-सिलेंडर बाइक है।