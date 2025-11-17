JK Tyre नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का हुआ समापन, कोयंबटूर में खिलाड़ियों ने दिखाया दम
जेके टायर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया है। इस चैंपियनशिप में ध्रुव गोस्वामी ने एलजीबी एफ4 खिताब अपने नाम किया है। किस तरह की रेस में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल की है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। जेके टायर की ओर से हाल में ही कोयंबटूर के कारी मोटर स्पीडवे में नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। जिसका समापन भी हो गया है। इस दौरान फॉर्मूला 4 से लेकर लेविटास सेगमेंट की रेस का आयोजन किया गया। इनमें किस खिलाड़ी ने कितना दमदार प्रदर्शन किया। किसने जीत हासिल की है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
LGB फॉर्मूला 4 में किसने हासिल की जीत
एलजीबी फॉर्मूला 4 में ध्रुव गोस्वामी ने जीत हासिल की है। यह खिताब उन्होंने चैंपियनशिप लीडर दिलजीत टीएस से चार अंकों से पीछे रहते हुए हासिल किया। पहले दिन ध्रुव ने शुरुआती रेस जीती और रेस में दूसरे नंबर पर रहने के बाद आखिरी समय में जीत हासिल की। गोस्वामी ने रिवर्स ग्रिड पर सातवें स्थान से रेस को शुरू किया था, जबकि दिलजीत ने नंबर चार पोजिशन से रेस शुरू की थी। जिसके बाद बेंगलुरू के ड्राइवर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की।
धैर्य से मिली जीत
जीत हासिल करने के बाद ध्रव गोस्वामी ने कहा कि यह एक लंबी रेस होने वाली थी जिसकी जानकारी मुझे पहले से थी और इसलिए मैंने तय किया कि यहां पर धैर्य रखना होगा और उसी से जीत हासिल होगी।
फ्रांस के ड्राइवर को मिली जीत
फॉर्मूला 4 के अलावा भी इस मौके पर कई रेस का आयोजन किया गया। जिसमें फ्रांस के ड्राइवर साचेल रोटगे ने किच्चा किंग बेंगलुरू टीम से जीत हासिल की। साचेल ने शेन चंदारिया की गलती का फायदा उठाते हुए पहले दिन रेस जीती। वहीं दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के लुविवे संबदुला ने रेस में सीजन की पहली जीत हासिल की। दूसरी ओर चेन्नई टर्बो राइडर के चंदारिया ने भी जीत हासिल की।
लेविटास कप में किसे मिली जीत
जेके टायर की ओर से लेविटास कप का भी आयोजन किया गया। जिसमें स्थानीय ड्राइवर जय प्रशांत ने आखिरी वीकेंड पर बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और पूरे सीजन में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। रूकी कैटेगरी में बालाजी राजू ने भी जीत हासिल की।
रॉयल एनफील्ड कान्टिनेंटल जीटी कप में अनीश शेट्टी ने जीत के साथ सीजन खत्म किया। वहीं नोविस कप में लोकिथलिंगेश रवि ने आखिरी रेस जीती।
