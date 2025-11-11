Language
    JK ने लॉन्‍च किया स्‍मार्ट टायर, अब पहले ही मिल जाएगी खतरे की जानकारी

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:54 AM (IST)

    जेके टायर ने सड़क हादसों को कम करने के लिए स्मार्ट टायर लॉन्च किए हैं। इन टायरों में सेंसर लगे हैं जो हवा का दबाव और तापमान बताते हैं, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ये टायर अभी यात्री वाहनों के लिए उपलब्ध हैं और सामान्य टायरों से थोड़े महंगे हैं। कंपनी के अध्यक्ष ने इसे नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर महीने बड़ी संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं। इन हादसों में कई मामले टायर फटने और खराब होने के कारण होते हैं। इस तरह के हादसों को कम करने के लिए JK Tyre की ओर से स्‍मार्ट टायर को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से किस तरह की खासियत के साथ नए टायर को लॉन्‍च किया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च हुए टायर

    जेके टायर की ओर से नए स्‍मार्ट टायर की रेंज को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत के पहले एम्बेडेड स्मार्ट टायरों को लॉन्‍च किया है।

    क्‍या है खासियत

    निर्माता ने नए टायर में सेंसर को दिया है जिससे कार चलाते हुए टायर में हवा का प्रैशर और तापमान की जानकारी मिल पाएगी। जिससे यह फायदा होगा कि अगर कार के टायर में जरुरत से कम या ज्‍यादा हवा का प्रैशर है या फिर टायर का तापमान काफी ज्‍यादा हो गया है तो हादसा होने से पहले ही उसे रोका जा सकेगा।

    अधिकारियों ने कही यह बात

    जेके टायर के अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. रघुपति सिंघानिया ने कहा कि हमारे एम्बेडेड स्मार्ट टायर्स का लॉन्च जेके टायर की नवाचार यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हमारी मज़बूत अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और विनिर्माण क्षमताओं के साथ, यह उपलब्धि तकनीक-संचालित गतिशीलता को आगे बढ़ाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रदर्शन के मूल में बुद्धिमत्ता को एकीकृत करके, हम भारत में वाहन चलाने के तरीके को बदल रहे हैं, गतिशीलता को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ बना रहे हैं। यह विकास तकनीकी उत्कृष्टता पर जेके टायर के अटूट ध्यान और कनेक्टेड मोबिलिटी के भविष्य का नेतृत्व करने के हमारे दृष्टिकोण का प्रमाण है।

    किन वाहनों के लिए उपलब्‍ध

    जेके टायर की ओर से इस तकनीक के साथ नए टायर को फिलहाल यात्री वाहन सेगमेंट के लिए ऑफर किया गया है। जिनमें 14 से 17 इंच के विकल्‍प दिए गए हैं।

    कितनी है कीमत

    निर्माता की ओर से अभी इन टायर की कीमत की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह बताया गया है कि यह टायर सामान्‍य टायर के मुकाबले 10 फीसदी तक महंगे होंगे। इसके साथ ही इन टायर को 11 नवंबर से आफ्टर मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया गया है।