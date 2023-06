भीषण गर्मी में गाड़ी फुल टैंक करवाना कितना सेफ? इंडियन ऑयल ने ट्वीट कर बताई सच्चाई

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। इस समय देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे गाड़ियों में ओवरहीटिंग के केस सबसे अधिक आ रहे हैं। इसके अलावा, गर्मियों के सीजन में गाड़ी में खराबी की अधिक शिकायतें आती हैं। ऐसे में गाड़ी में डीजल या फिर पेट्रोल को फुल टैंक करवाना कितना सेफ है? बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अपने मन से बनाए गए सवालों को पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें दावा किया गया है कि गर्मियों में केवल आधा टैंक ही पेट्रोल-डीजल भरवाना चाहिए। नहीं तो गाड़ी में आग लग सकती है। दावा कितना सच है इसको लेकर इंडियन ऑयल ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने इस दावा को खंड़न करते हुए अपनी बात कही है।

Important announcement from #IndianOil. It is perfectly safe to fill fuel in vehicles up to the limit(max) as specified by the manufacturer irrespective of winter or summer. pic.twitter.com/IVKRNbWx5f