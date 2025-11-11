ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई निर्माताओं की ओर से अलग अलग सेगमेंट में कई कारों को ऑफर किया जाता है। निर्माताओं की ओर से एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को भी ऑफर किया जाता है, जिनकी बाजार में सबसे ज्‍यादा मांग रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान किन एसयूवी को सबसे ज्‍यादा पसंद किया गया है। टॉप-5 में किस किस एसयूवी ने अपनी जगह बनाई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पहले नंबर पर रही Tata Nexon टाटा मोटर्स की ओर से भी कई सेगमेंट में एसयूवी को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Tata Nexon को भी काफी पसंद किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान इस एसयूवी की 22083 यूनिट्स की बिक्री देशभर में की गई है।

Hyundai Creta की भी रही मांग साउथ कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई की ओर से एसयूवी सेगमेंट में क्रेटा की बिक्री की जाती है। हर महीने इसकी हजारों यूनिट्स की बिक्री होती है। बीते महीने इस एसयूवी को सबसे ज्‍यादा पसंद किया गया है। जानकारी के मुताबिक इसकी 18381 यूनिट्स की बिक्री देशभर में हुई है।

तीसरे नंबर पर रही Mahindra Scorpio मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा की ओर से स्‍कॉर्पियो की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इसे क्‍लासिक और एन जैसे विकल्‍पों के साथ ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान इसकी 17880 यूनिट्स की बिक्री देशभर में की गई है।

Maruti Fronx को भी मिली जगह मारुति सुजुकी की ओर से भी कई सेगमेंट में एसयूवी की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में Maruti Fronx को ऑफर किया जाता है। बीते महीने के दौरान इस एसयूवी की भी 17003 यूनिट्स की बिक्री देशभर में की गई है।