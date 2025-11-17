Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ignyte का नया हेलमेट IGN-16 हेलमेट हुआ लॉन्‍च, बेहतरीन तकनीक और बुलेटप्रूफ जैकेट जितनी है सुरक्षा

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:20 PM (IST)

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। स्टील बर्ड के प्रीमियम ब्रांड Ignyte ने नया हेलमेट IGN-16 लॉन्च किया है। यह रेट्रो डिजाइन वाला हाफ-फेस हेलमेट केवलर रीइनफोर्समेंट के साथ बनाया गया है, जो इसे सुरक्षित बनाता है। IGN-16 में EPP मल्टी-इम्पैक्ट प्रोटेक्शन और केवलर रीइनफोर्समेंट है। यह ISI और DOT द्वारा प्रमाणित है और इसकी कीमत 5999 रुपये है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर महीने लाखों की संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं, जिनमें दो पहिया वाहन शामिल हैं। इन वाहनों में हेलमेट न लगाने का कारण भी सबसे प्रमुख होता है। हेलमेट निर्माता steelbird के प्रीमियम ब्रॉन्‍ड Ignyte ने नया हेलमेट IGN-16 को लॉन्‍च किया है। यह हेलमेट कितना सुरक्षित है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई हैं। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लॉन्‍च हुआ हेलमेट

    हेलमेट निर्माता स्‍टीलबर्ड की ओर से भारतीय बाजार में प्रीमियम हेलमेट के तौर पर Ignyte IGN-16 को लॉन्‍च कर दिया गया है। नए हेलमेट को रेट्रो प्रेरित डिजाइन के साथ हाफ फेस हेलमेट के तौर पर लॉन्‍च किया गया है।

    क्‍या है खासियत

    निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि इस हेलमेट को केवलार रिइनफोर्समेंट की खासियत के साथ बनाया गया है जिससे यह काफी सुरक्षित हेलमेट में से एक हो जाता है।

    अधिकारियों ने कही यह बात

    इग्‍नाइट के डायरेक्‍टर कशिश कपूर ने कहा कि IGN-16 में EPP मल्टी-इम्पैक्ट प्रोटेक्शन और Kevlar रिइनफोर्समेंट का संयोजन राइडर्स को अधिक आत्मविश्वास और आराम देता है। यह मॉडल सुरक्षित और प्रीमियम डिजाइन के प्रति IGNYTE की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

    कितना है सुरक्षित

    स्‍टीलबर्ड के प्रीमियम ब्रॉन्‍ड इग्‍नाइट के नए हेलमेट IGN-16 में PC-ABS शेल और EPP लाइनर को दिया गया है। इस तकनीक से हेलमेट को लगने वाले झटके को आसानी से सोख जा सकता है और अपनी शेप वापस पा लेता है, जिससे लंबे समय तक मल्टी-इम्पैक्ट प्रोटेक्शन मिलता है। हेलमेट के अंदरूनी हिस्से को एंटीमाइक्रोबियल, एंटी-एलर्जिक और ब्रीदेबल फैब्रिक से बनाया गया है, जिसकी पैडिंग रिमूवेबल और वॉशेबल है। हेलमेट में एंटी-स्क्रैच UV-प्रोटेक्टेड पॉलीकार्ब वाइजर और Pinlock 30 एंटी-फॉग इनसर्ट शामिल है। इसके साथ ही हेलमेट में Double D-Ring और Micrometric Buckle का विकल्प भी दिया गया है। यह मॉडल ISI (IS 4151:2015) + DOT (FMVSS 218 USA) ड्यूल-सर्टिफिकेशन के साथ ऑफर किया गया है। 

    कितनी है कीमत

    इग्‍नाइट के नए हेलमेट को 540 से 620 एमएम तक के साइज में लॉन्‍च किया गया है। जिसकी कीमत 5999 रुपये है। इस पर निर्माता की ओर से तीन साल की वारंटी दी जा रही है।