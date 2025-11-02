ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में हुडई मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस हफ्ते कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में नई जेनरेशन Hyundai Venue को लॉन्‍च किया जाएगा। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को दिया जाएगा। कितना दमदार इंजन दिया जाएगा। किस कीमत पर इसे भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी नई जेनरेशन वेन्‍यू हुंडई की ओर से वेन्‍यू को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस हफ्ते में इस एसयूवी की नई जेनरेशन को भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर लॉन्‍च कर दिया जाएगा। इसके पहले निर्माता की ओर से इस एसयूवी के फीचर्स, इंजन की जानकारी दे दी है।

कैसे होंगे फीचर्स निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जाएगा। इसमें ट्वीन हॉर्न LED DRLs और क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, होराइजन LED पोजिशनिंग लैंप और रियर होराइजन LED टेल लैंप, डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल और ब्रिज टाइप रूफ रेल्स, सिग्नेचर C-पिलर गार्निश और इन-ग्लास Venue एम्बलम, मसल्ड व्हील आर्च और डायमंड-कट 16-इंच अलॉय व्हील्स, डुअल 12.3-इंच की कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, डुअल-टोन (डार्क नेवी और डव ग्रे) लेदर सीट्स, 2-स्टेप रियर सीट्स और इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट्स और विंडो सनशेड, कॉफी-टेबल सेंट्रल कंसोल और मून व्हाइट एम्बियंट लाइटिंग, D-कट स्टेरिंग व्हील और प्रीमियम लेदर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स को दिया जाएगा।

कितनी होगी सुरक्षित हुंडई से मिली जानकारी के मुताबिक एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को दिया जाएगा। इस एसयूवी में Level-2 ADAS, उच्‍च ग्रेड स्‍टील, छह एयरबैग, ईएससी, एचएसी, इलेक्‍ट्रिक पार्किंग ब्रेक, एसवीएम, चारों पहियों में डिस्‍क ब्रेक, टीपीएमएस, ईएसएम, थ्री पाइंट सीट बेल्‍ट, रोल ओवर सेंसर जैसे 33 स्‍टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ ही 65 से ज्‍यादा सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाएंगे।

कितनी होगी लंबाई-चौड़ाई निर्माता की ओर से इस एसयूवी को पहले से बेहतर लंबाई-चौड़ाई के साथ ऑफर किया जाएगा। नई जेनरेशन वेन्‍यू की लंबाई 3995 एमएम होगी। इसकी चौड़ाई 1800 एमएम होगी। इसकी ऊँचाई 1665 एमएम और व्हीलबेस 2520 एमएम होगा।

कितना दमदार इंजन हुंडई से मिली जानकारी के मुताबिक नई वेन्‍यू को पेट्रोल के दो इंजन विकल्‍प दिए जाएंगे। जिनमें 1.2 लीटर एमपीआई पेट्रोल इंजन होगा जिससे इसे 61 किलोवाट की पावर और 114.7 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इस इंजन के साथ सिर्फ पांच स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाएगा।