Hyundai Venue का HX 5 Plus वेरिएंट लॉन्च, कंफर्ट के लिए ज्यादा हाई-टेक फीचर्स है लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। नई Hyundai Venue को नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया है। अब कंपनी ने इसका नया वेरिएंट HX 5 Plus को लॉन्च किया है। इस वेरिएंट को HX 5 और HX 6 के बीच रखा गया है। इस नए वेरिएंट को कुछ प्रीमियम फीचर्स के साथ किफायती कीमत में लेकर आया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि हुंडई वेन्यू के नए वेरिएंट को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है?

Hyundai Venue HX 5 Plus की कीमत वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) HX 5 पेट्रोल MT ₹ 9.15 लाख HX 5 प्लस पेट्रोल MT (नया) ₹ 10 लाख HX 6 पेट्रोल MT ₹ 10.43 लाख Hyundai Venue HX 5 Plus पेट्रोल MT वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये रखी गई है। यह HX 5 वेरिएंट से करीब 85,000 रुपये महंगा और HX 6 से 43,000 रुपये सस्ता है। जो ग्राहक HX 6 के कुछ फीचर्स चाहते थे लेकिन बजट के कारण रुक रहे थे, उनके लिए यह नया विकल्प उपयोगी साबित हो सकता है। HX 5 Plus वेरिएंट में क्या नया मिला? Hyundai Venue HX 5 Plus में कुछ ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जो पहले सिर्फ ऊंचे वेरिएंट्स में मिलते थे।

रूफ रेल्स रियर वाइपर और वॉशर क्वाड बीम LED हेडलाइट्स यह फीचर्स दिए गए हैं, जो न केवल लुक्स बेहतर करते हैं बल्कि रोजमर्रा की ड्राइविंग में भी काम आते हैं। इंटीरियर और कंफर्ट फीचर्स केबिन के अंदर भी HX 5 Plus को HX 6 से कुछ अहम फीचर्स दिए गए हैं। रियर विंडो सनशेड वायरलेस फोन चार्जर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट ड्राइवर पावर विंडो में ऑटो अप/डाउन फंक्शन 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto 4-स्पीकर साउंड सिस्टम सिंगल-पेन सनरूफ मैनुअल एसी ग्रे केबिन थीम और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री पहले जैसे सेफ्टी फीचर्स Hyundai Venue HX 5 Plus में सेफ्टी के मामले में कोई नया अपडेट नहीं दिया गया है। इसमें पहले की तरह ही स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। वहीं ADAS, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और फ्रंट व साइड पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स टॉप वेरिएंट्स के लिए ही रखे गए हैं।