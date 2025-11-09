Language
    Hyundai Tucson को निर्माता ने वेबसाइट से हटाया, क्‍या हो सकती है बंद?

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    हुंडई ने अपनी एसयूवी Hyundai Tucson को भारतीय वेबसाइट से हटा दिया है, जिससे इसकी बिक्री बंद होने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन डीलरों के पास मौजूद यूनिट्स अभी भी बेची जाएंगी। इस एसयूवी में शानदार फीचर्स और दमदार इंजन मिलता है। इसका मुकाबला Mahindra XUV 700 और Jeep Meridian से है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में हुंडई की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से एसयूवी सेगमेंट में Hyundai Tucson को भी ऑफर किया जाता है। लेकिन हाल में ही निर्माता की वेबसाइट पर इस एसयूवी को हटा दिया गया है। क्‍या इस एसयूवी की बिक्री को बंद कर दिया गया है या नहीं? हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    वेबसाइट से हटी एसयूवी

    हुंडई की आधिकारिक वेबसाइट पर भारत में ऑफर की जाने वाली सभी कारों को लिस्‍ट किया जाता है। जिसमें ग्रैंड आई 10 से लेकर आयोनिक तक शामिल हैं। लेकिन निर्माता की वेबसाइट पर हाल में ही Hyundai Tucson एसयूवी को हटा दिया गया है। 

    क्‍या बंद होगी एसयूवी?

    निर्माता की ओर से अभी औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि निर्माता इस एसयूवी की बिक्री को भारत में बंद कर सकती है। इसके पहले ही निर्माता ने अपनी वेबसाइट से इस एसयूवी को हटा दिया है।

    बची यूनिट्स की होगी बिक्री

    रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता ने भले ही अपनी वेबसाइट से इस एसयूवी को हटाया हो। लेकिन अभी भी जिन डीलर्स के पास इस एसयूवी की यूनिट्स बची हुई हैं, उनकी बिक्री की जाएगी।

    मिलते हैं बेहतरीन फीचर्स

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी में पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल जोन क्‍लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, कई ड्राइविंग मोड्स, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, बोस के 10 स्‍पीकर ऑडियो सिस्‍टम, एबीएस, ईबीडी, एयरबैग, टीपीएमएस, हिल होल्‍ड असिस्‍ट के साथ ही Level-2 ADAS जैसे कई फीचर्स को ऑफर किया जाता है।

    कितना दमदार इंजन

    हुंडई की ओर से इस एसयूवी में दो लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 154 बीएचपी की पावर और 193 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। वहीं दो लीटर डीजल इंजन के साथ इस एसयूवी को 189 बीएचपी की पावर और 416 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें छह स्‍पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया जाता है।

    2005 में हुई थी लॉन्‍च

    भारत में हुंडई की ओर से पहली जेनरेशन ट्यूशॉ को 2005 में लॉन्‍च किया गया था। जिसके बाद चौथी जेनरेशन को 2022 में लाया गया था। भारत में इस एसयूवी को पेट्रोल और डीजल के कई विकल्‍पों के साथ ऑफर किया जाता है। जिसमें 4WD का विकल्‍प भी शामिल है।

    किनसे है मुकाबला

    भारतीय बाजार में इस एसयूवी का सीधा मुकाबला Mahindra XUV 700, Jeep Meridian जैसी एसयूवी के साथ होता है।