ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दिल्‍ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास कार में धमाका हुआ। जिसमें कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। इस धमाके में Hyundai i20 कार का उपयोग किया गया था। हुंडई की ओर से इस कार को कब लॉन्‍च किया गया था। आखिर क्‍यों यह कार अभी भी लोगों की पसंद बनी हुई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Delhi Blast के बाद चर्चा में आई Hyundai i20 दिल्‍ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को बड़ा धमाका हुआ है। जिसमें कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में जिस कार का उपयोग किया गया उसकी पहचान Hyundai i20 के तौर पर की गई है। जिसके बाद से यह कार फिर से चर्चा में आ गई है।

कब हुई थी लॉन्‍च निर्माता की ओर से इस कार को भारत में पहली बार 2008 में लॉन्‍च किया गया था। तब इसे हुंडई की ही Getz कार की जगह लॉन्‍च किया गया था। जिसके बाद इसकी दूसरी जेनरेशन को 2014 में लॉन्च किया गया था और फिर तीसरी जेनरेशन को 2020 में भारत में लॉन्‍च किया गया था।

लगातार बेहतर हुई कार हुंडई की यह प्रीमियम हैचबैक कार पहली जेनरेशन के बाद से लगातार बेहतर होती रही। निर्माता की ओर से इसके डिजाइन से लेकर फीचर्स तक में कई बदलाव किए और मौजूदा जेनरेशन में भी कई बेहतरीन फीचर्स दिए जाते हैं।

कैसे हैं फीचर्स Hyundai i20 की मौजूदा जेनरेशन में निर्माता की ओर से एलईडी लाइट्स, एलईडी टेल लाइट, एलईडी डीआरएल, शॉर्क फिन एंटीना, 15 और 16 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, ड्यूल टोन इंटीरियर, एंबिएंट लाइट, पार्किंग सेंसर, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, बोस के सात स्‍पीकर का ऑडियो सिस्‍टम, आइडल स्‍टार्ट/स्‍टॉप, सनरूफ, पुश बटन एंट्री, क्रूज कंट्रोल, ड्राइविंग मोड, वायरलैस चार्जर, रियर एसी वेंट, छह एयरबैग, डैशकैम, टीपीएमएस, एबीएस, ईबीडी, ऑटो हैडलैंप, की-लैस एंट्री जैसे फीचर्स मिलते हैं

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से इस हैचबैक कार में 1.2 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 64.7 किलोवाट की पावर मिलती है। इसके साथ ही इसमें पांच स्‍पीड मैनुअल और आईवीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प मिलते हैं।