Hyundai को 30 साल बाद मिला इंडियन बॉस, तरुण गर्ग को बनाया CEO और MD

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री करने वाली प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल हुंडई मोटर्स को 30 साल बाद भारतीय बॉस मिला है। तरुण गर्ग को प्रमोशन देने के बाद हुंडई का एमडी और सीईओ बनाया गया है। इस मौके पर क्‍या जानकारी दी गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

तरुण गर्ग को मिली बड़ी जिम्‍मेदारी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने तरुण गर्ग को अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति एक जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि तरुण गर्ग HMIL में नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कंपनी की स्थापना 29 साल पहले हुई थी। मौजूदा समय में तरुण गर्ग HMIL के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) के रूप में कार्यरत हैं। एक सुचारु परिवर्तन के बाद, वर्तमान प्रबंध निदेशक, उन्सू किम, दक्षिण कोरिया स्थित हुंडई मोटर कंपनी (HMC) में एक रणनीतिक भूमिका में लौटेंगे।

अधिकारियों ने कही यह बात एचएमसी के अध्यक्ष और सीईओ जोस मुनोज़ ने कहा कि एचएमआईएल का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय नागरिक के रूप में तरुण की नियुक्ति हमारे लगभग तीन दशक के इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। वह एक परिवर्तनकारी नेता हैं जो भारतीय बाजार की गहरी समझ के साथ एक प्रगतिशील दृष्टिकोण लेकर आते हैं। सीओओ के रूप में उनके मार्गदर्शन में, एचएमआईएल ने लगातार तीन वर्षों तक रिकॉर्ड बिक्री, रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा हासिल किया और 2024 में भारत का सबसे बड़ा आईपीओ पूरा किया। वह लोगों को सर्वोपरि रखने वाले नेता हैं जो समझते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप ग्राहकों के साथ सम्मानित अतिथियों जैसा व्यवहार करते हैं, अपनी टीमों को सशक्त बनाते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। मैं उनसू को भी उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने एचएमआईएल को आज जो सफलता प्राप्त है, उसकी नींव रखने में मदद की। हम आपके अगले कार्यभार के लिए शुभकामनाएँ देते हैं।