Hyundai Creta facelift जल्द होगी नए अवतार में लॉन्च, जानें इसमें क्या कुछ होगा खास

आने वाली हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट में 1.5लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ आती है। जिसमें 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं।इस कार में वाहन निर्माता कंपनी कई दमदार फीचर्स दे सकती है। इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी पैनोरमिक सनरूफ डुअल जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल सकता है।

Hyundai Creta facelift will soon be launched in a new avatar,

