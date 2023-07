2023 Kia Seltos और Hyundai Creta facelift में आपके लिए कौन बेहतर? कीमत और फीचर के मामले में किसका पलड़ा भारी

नई सेल्टॉस को लेवल-2 एडास 8-वे पावर ड्राइवर सीट के साथ फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स ब्लाइंड व्यू मॉनिटर वाला 360 डिग्री कैमरा डी-कट स्टीयरिंग व्हील एलईडी साउंड मूड लाइट्स के साथ एंबियट मूड लाइटिंग और पैनारोमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं क्रेटा फेसलिफ्ट में भी 360-डिग्री पार्किंग कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स के साथ इंटीरियर में भी मामूली बदलाव होने की संभावना है।

2023 Kia Seltos vs Hyundai Creta facelift what is the better option for you

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। 2023 Kia Seltos को भारतीय बाजार में पेश कर दिया गया है। कंपनी ने इसे घरेलू बाजार में 3 इंजन विकल्प और 5 ट्रामसमिशन ऑप्शन्स के साथ पेश किया है। साथ ही इस बहुप्रतीक्षित एसयूवी को Level 2 ADAS फीचर दिए गए हैं। ग्राहक इसे भारतीय बाजार में कुल 8 रंग विकल्प और कई नए एडवांस फीचर के साथ खरीद सकेंगे। आने वाले समय में घरेलू बाजार के अंदर इसका सीधा मुकाबला 2023 Hyundai Creta से होने वाला है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। 2023 Kia Seltos में क्या बेहतर? नई सेल्टॉस को कई एडवांस फीचर के साथ पेश किया गया है। इसमें लेवल-2 एडास, 8-वे पावर ड्राइवर सीट के साथ फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर वाला 360 डिग्री कैमरा, डी-कट स्टीयरिंग व्हील, एलईडी साउंड मूड लाइट्स के साथ एंबियट मूड लाइटिंग और पैनारोमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, कंपनी ने इसे सेगमेंट में सबसे शक्तिशाली 1.5L टर्बो GDi पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो भारत में इसे सबसे ताकतवर मिड-एसयूवी बनाता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके दामों के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 2023 Hyundai Creta से क्या उम्मीदें? 2023 Hyundai Creta भारतीय बाजार में बहुप्रतीक्षित कारों में से एक है। अनुमान है कि कंपनी इसे 2023 की पहली छमाही में पेश कर देगी। जानकारों का कहना है कि इसका मौजूदा मॉडल अभी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए कंपनी ने इसके फेसलिफ्ट को पेश करने में देर कर रही है। नवीनतम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस एसयूवी को 2024 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। बदलाव की बात करें तो नई क्रेटा को डिजाइन अपडेट मिलने वाले हैं, जो ब्रांड की नवीनतम पेशकश Hyundai Verna के अनुरूप हो सकते हैं। वहीं, ये कार अंतर्राष्ट्रीय स्पेक मॉडल से अलग होने वाली है। क्रेटा फेसलिफ्ट में भी 360-डिग्री पार्किंग कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स के साथ इंटीरियर में भी मामूली बदलाव होने की संभावना है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये दोनों ही कोरियन SUVs भारतीय बाजार में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। उम्मीद है कि इनके फीचर और स्पेसिफिकेशन भी लगभग समान ही होंगे। ऐसे में सबसे ज्यादा ये ध्यान देने वाली बात होगी कि कंपनियां इन दोनों कारों की क्या कीमत रखने वाली हैं।

Edited By: Rammohan Mishra