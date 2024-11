ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में Hyundai की ओर से कई बेहतरीन कारों और एसयूवी को ऑफर किया जाता है। November 2024 के दौरान कंपनी की ओर से अपनी कारों पर लाखों रुपये तक बचाने का मौका दिया जा रहा है। कंपनी इस महीने किस गाड़ी पर क्‍या Discount Offer कर रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। मिल रहा डिस्‍काउंट

हुंडई की प्रीमियम हैचबैक आई-20 पर भी November महीने में डिस्‍काउंट मिल रहा है। कंपनी इस कार पर अधिकतम 55 हजार रुपये के ऑफर दे रही है। इसके मैनुअल वे‍रिएंट पर यह ऑफर मिल रहा है। प्रीमियम हैचबैक कार के सीवीटी वेरिएंट्स पर 30 हजार रुपये तक के ऑफर मिल रहे हैं। वहीं i-20 N Line पर भी इस महीने 40 हजार रुपये तक बचाए जा सकते हैं।हुंडई की कॉम्‍पैक्‍ट साइज सेडान कार Aura पर भी इस महीने में ऑफर मिल रहा है। ऑरा को खरीदने पर कंपनी अधिकतम 43 हजार रुपये के ऑफर दे रही है। यह ऑफर इसके सीएनजी वर्जन पर है और पेट्रोल वे‍रिएंट को खरीदने पर 23 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है।कंपनी की ओर से माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली एक्‍सटर पर भी 30 हजार रुपये तक बचाए जा सकते हैं। इस एसयूवी के लोअर वेरिएंट्स EX और EX(O) पर कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा है। इनके अलावा अन्‍य सभी पेट्रोल वेरिएंट्स पर 30 हजार रुपये बचाए जा सकते हैं। एसयूवी के सीएनजी वर्जन पर भी 20 हजार रुपये की बचत की जा सकती है।हुंडई की वेन्‍यू को November में खरीदना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इस महीने कंपनी इस एसयूवी पर 60 हजार रुपये का अधिकतम डिस्‍काउंट ऑफर मिल रहा है। यह ऑफर इसके टर्बो पेट्रोल मैनुअल और डीसीटी वेरिएंट्स पर मिल रहा है। इसके S और S(O) 1.2 लीटर इंजन वाले मैनुअल पर 30 हजार रुपये और S+ और S+(O) पर 25 हजार रुपये की बचत की जा सकती है। एन लाइन पर 60 हजार रुपये तक के ऑफर मिल रहे हैं।हुंडई की मिड साइज सेडान कार वरना पर भी इस महीने 70 हजार रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है। इसके सभी वेरिएंट्स पर यह ऑफर दिया जा रहा है।हुंडई की सात सीटों वाली एसयूवी अल्‍काजार के प्री-फेसलिफ्ट को इस महीने खरीदने पर 85 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। एसयूवी के पेट्रोल और डीजल दोनों ही तरह के वेरिएंट्स पर यह ऑफर दिया जा रहा है।हुंडई की ट्यूशॉ को इस महीने खरीदने पर दो लाख रुपये तक बचाए जा सकते हैं। एसयूवी के 2023 और 2024 मॉडल के डीजल वर्जन पर यह छूट दी जा रही है। इसके पेट्रोल वेरिएंट्स पर इस महीने 25 हजार रुपये की बचत की जा सकती है।हुंडई की इलेक्ट्रिक एसयूवी Kona पर भी इस महीने दो लाख रुपये तक के ऑफर मिल रहे हैं।हुंडई की ओर से प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर Hyundai Ioniq5 को ऑफर किया जाता है। इस महीने इस गाड़ी पर भी दो लाख रुपये तक बचाने का मौका मिल रहा है। खास बात यह है कि इस गाड़ी पर पहली बार बचत का मौका दिया जा रहा है।