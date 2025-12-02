ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता हुंडई की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। दिसंबर महीने में निर्माता की ओर से कई कारों और एसयूवी पर बेहतरीन डिस्‍काउंट ऑफर किया जा रहा है। किस गाड़ी को इस महीने खरीदने पर कितनी बचत की जा सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Hyundai Exter पर होगी सबसे ज्‍यादा बचत हुंडई की ओर से एसयूवी सेगमेंट में Hyundai Exter की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर सबसे ज्‍यादा बचत का मौका दिया जा रहा है। निर्माता की ओर से इस गाड़ी को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 85 हजार रुपये तक का डिस्‍काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 5.49 लाख रुपये से 9.33 लाख रुपये के बीच है।

Hyunadi Verna पर कितनी होगी बचत हुंडई की ओर से मिड साइज सेडान कार सेगमेंट में वर्ना की बिक्री की जाती है। निर्माता की इस सेडान कार को इस महीने खरीदा जाता है तो 75 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 10.69 लाख रुपये से 16.98 लाख रुपये के बीच है।

Hyundai i20 पर कितनी होगी बचत हुंडई की प्रीमियम हैचबैक i20 को अगर इस महीने खरीदना है तो 70 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। इस कार को भारत में 6.87 लाख रुपये से 11.46 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है।

Hyundai i10 पर भी मिलेगा ऑफर हुंडई की ओर से हैचबैक कार के तौर पर आई 10 की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस कार को इस महीने में खरीदने पर 70 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। हुंडई की इस कार को 5.47 लाख रुपये से 7.92 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है।

Hyundai Alcazar पर क्‍या है ऑफर हुंडई सात सीटों वाली एसयूवी के तौर पर अल्‍काजार की बिक्री करती है। निर्माता इस इस एसयूवी को इस महीने में खरीदने पर अधिकतम 40 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 14.47 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 20.96 लाख रुपये है।