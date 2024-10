Diwali 2024 पर खरीदनी है नई गाड़ी तो किस तरह Zero Down Payment पर घर लाएं कार

Diwali 2024 के मौके पर बड़ी संख्‍या में लोग वाहन खरीदते हैं। जिनमें से अधिकतर लोग अपनी कार को खरीदने से पहले बैंक से लोन लेते हैं। अगर आप भी अपने लिए दीवाली पर नई गाड़ी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो किस तरह (Buy a new car on Diwali 2024) पर कार को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दीवाली के मौके पर बड़ी संख्‍या में लोग नई कार खरीदना पसंद (Diwali Car Offers 2024) करते हैं। लेकिन नई गाड़ी को किस तरह बिना पेमेंट किए (Zero Down Payment) पर घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। कैसे मिलती है Zero Down Payment की सुविधा

आमतौर पर बैंकों की ओर से अपने कुछ खास ग्राहकों को नई कार खरीदने पर Zero Down Payment जैसी सुविधा को दिया जाता है। लेकिन जिन भी लोगों को यह सुविधा दी जाती है उनको ऑफर देने से पहले बैक की ओर से कई तरह की वेरिफिकेशन भी की जाती हैं।

बैंक से Zero Down Payment जैसी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए Cibil काफी महत्‍वपूर्ण होता है। अगर किसी व्‍यक्ति का Cibil स्‍कोर अच्‍छा है तो बैंक की ओर से कम समय में और आकर्षक ब्‍याज दर के साथ कार की 100 फीसदी पेमेंट जैसी सुविधाओं को ऑफर किया जाता है। वहीं अगर कुछ कारणों से आपका Cibil स्‍कोर खराब आता है तो डाउन पेमेंट करने के बाद भी लोन लेने में परेशानी हो सकती है। कम कीमत वाली कारों पर जल्‍दी मिलता है ऑफर कार पर जीरो डाउन पेमेंट की सुविधा लेने के लिए कार की कीमत भी अहम होती है। आमतौर पर कंपनियों की ओर से कम कीमत वाली कारों पर आसानी से इस तरह के ऑफर को दिया जाता है। लेकिन अगर कोई व्‍यक्ति ज्‍यादा कीमत वाली कार पर इस तरह के ऑफर को लेना चाहता है, तो बैंक की ओर से कई तरह की वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। यह कारण भी होते हैं महत्‍वपूर्ण