    Honda WR-V RS जल्द हो सकती है लॉन्च, टेस्टिंग के दौरान दिखी ये धांसू SUV, मिली यह जानकारी

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:57 AM (IST)

    होंडा कार की ओर से भारत में अपने पोर्टफोलियो का विस्‍तार करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्द ही Honda WR-V ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता होंडा की ओर से भारतीय बाजार में सेडान से लेकर एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही अपने पोर्टफोलियो में नई कारों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Honda WR-V RS को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस दौरान क्‍या जानकारी सामने आई है। क्‍या इस एसयूवी को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    होंडा लाएगी नई एसयूवी

    होंडा कार की ओर से भारत में अपने पोर्टफोलियो में नई कारों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी के तौर पर Honda WR-V RS काे भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। इसके पहले इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

    टेस्टिंग यूनिट को देखा

    रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा की नई एसयूवी को पुणे में एआरएआई के पास हाल में देखा गया है। इस दौरान एसयूवी को किसी भी तरह से ढंका नहीं गया था। जिससे यह उम्‍मीद बढ़ गई है कि इस एसयूवी को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है।

    मिली यह जानकारी

    टेस्‍टिंग के दौरान देखी गई यूनिट को इंडोनेशिया से लाया गया है क्‍योंकि इस पर लगी प्‍लेट पर होंडा जकार्ता सेंटर लिखा हुआ था। साथ ही विंडशील्‍ड पर एक कागज लगाया गया था, जिस पर टेस्टिंग व्‍हीकल लिखा हुआ था।

    कैसे होंगे फीचर्स

    होंडा की ओर से इंडोनेशिया में ऑफर की जाने वाली Honda WR-V RS में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी में एलईडी लाइट, आरएस एयरो किट, 17 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, ब्‍लैक इंटीरियर, सात इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, 4.2 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, लेनवॉच कैमरा, छह एयरबैग, क्रूज कंट्रोल, होंडा सेंसिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 121 पीएस की पावर और 145 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ छह स्‍पीड मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन को दिया जाता है।

    कब होगी लॉन्‍च

    होंडा की ओर से 2030 तक देश में 10 नई कारों को ऑफर करने की घोषणा की है। जिसके बाद यह उम्‍मीद की जा रही है कि इस एसयूवी को भारत के मुताबिकब बदलावों के साथ 2026 में पेश किया जा सकता है।