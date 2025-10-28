Hero ला रही पहली इलेक्ट्रिक बाइक, EICMA 2025 में होगी पेश, 200cc मोटरसाइकिल जितनी देगी परफॉर्मेंस
हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज बढ़ाने पर काम कर रही है। कंपनी Vida Ubex नामक एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लाने की तैयारी में है। यह बाइक 200cc इंजन वाली पेट्रोल मोटरसाइकिलों जैसी परफॉर्मेंस दे सकती है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है। इसका मुकाबला ओला रोडस्टर से होगा और 2026 में लॉन्च हो सकती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज को बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी नई संभावनाएं भी तलाश रही है। कंपनी ने हाल ही में Vida VX2 को लॉन्च किया है। अब कंपनी एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लाने पर काम कर रही है, जिसका नाम Vida Ubex हो सकता है। इसे हाल ही में सोशल मीडिया पर टीज किया गया था, हालांकि इसके टीजर को कुछ समय के बाद हटा दिया गया। आइए जानते हैं कि हीरो की पहली इलेक्ट्रिक बाइक कैसी होने वाली है?
Hero Vida Ubex का डिजाइन
- Hero की पहली इलेक्ट्रिक बाइक Vida Ubex का डिजाइन काफी बेहतरीन होने वाला है, हालांकि कंपनी ने टीजर में इसके सिर्फ सिल्हूट दिखाया गया। Vida Ubex एक रोडस्टर या स्ट्रीट फाइटर बाइक होने वाली है। इसमें कई प्रोडक्शन-स्पेक एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं जैसे गार्ड, टायर हुगर, सिंगल-पीस सीट और अलॉय व्हील्स।
- सस्पेंशन सेटअप में आगे USD टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक दिया जा सकता है। दोनों व्हील्स पर पेटल डिस्क ब्रेक नजर आते हैं। बाइक का हैंडलबार स्ट्रीट राइडिंग के लिए उपयुक्त है और इसमें मिड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम के जरिए रियर व्हील को पावर भेजती है।
- इन सभी डिटेल्स से यह साफ होता है कि Vida Ubex कॉन्सेप्ट पूरी तरह से प्रोडक्शन के लिए तैयार है और इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है।
क्या होगी परफॉर्मेंस और रेंज?
- Hero Vida Ubex की परफॉर्मेंस डिटेल्स फिलहाल सामने नहीं आई हैं। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि यह बाइक 200cc इंजन वाली पेट्रोल मोटरसाइकिलों जैसी परफॉर्मेंस दे सकती है। रेंज की बात करें तो यह 200 किलोमीटर तक हो सकती है, जो बैटरी साइज पर निर्भर करेगी।
- माना जा रहा है कि यह कॉन्सेप्ट Hero MotoCorp और Zero Motorcycles की साझेदारी का परिणाम हो सकता है। Hero पहले से ही Zero के साथ इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल को डेवलप करने पर काम कर रही है, इसलिए Ubex इस सहयोग का पहला परिणाम हो सकता है।
कब हो सकती है लॉन्च?
- Vida Ubex का सीधा मुकाबला Ola Roadster से हो सकता है। हालांकि, Ola की सर्विस और क्वालिटी को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, उनके चलते Hero Vida को यहां बढ़त मिल सकती है।
- कंपनी के टीजर के आधार पर कहा जा सकता है कि Vida Ubex कॉन्सेप्ट लगभग प्रोडक्शन-रेडी है और अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता है, तो इसका भारतीय बाजार में लॉन्च 2026 में हो सकता है।
कंपनी पहले भी दिखा चुकी है कॉन्सेप्ट मॉडल?
यह पहली बार नहीं है जब हीरो की Vida डिवीजन ने किसी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट पर काम किया हो। इससे पहले कंपनी ने Vida Lynx (एक इलेक्ट्रिक ADV बाइक) और Vida Acro (एक मिनी इलेक्ट्रिक बाइक) जैसे कॉन्सेप्ट दिखाए थे। लेकिन Vida Ubex अब तक का सबसे प्रोडक्शन-रेडी कॉन्सेप्ट लगता है, जिसे कंपनी नवंबर 2025 में होने वाले EICMA शो में पेश करेगी।
