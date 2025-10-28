Hero ला रही पहली इलेक्ट्रिक बाइक, EICMA 2025 में होगी पेश, 200cc मोटरसाइकिल जितनी देगी परफॉर्मेंस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज को बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी नई संभावनाएं भी तलाश रही है। कंपनी ने हाल ही में Vida VX2 को लॉन्च किया है। अब कंपनी एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लाने पर काम कर रही है, जिसका नाम Vida Ubex हो सकता है। इसे हाल ही में सोशल मीडिया पर टीज किया गया था, हालांकि इसके टीजर को कुछ समय के बाद हटा दिया गया। आइए जानते हैं कि हीरो की पहली इलेक्ट्रिक बाइक कैसी होने वाली है?