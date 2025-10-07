Hero Mavrick 440 देश की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माताओं में शामिल हीरो मोटोकॉर्प की ओर से भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता जल्‍द ही मैवरिक 440 के अपडेटेड वर्जन को लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। इसके पहले इस मोटरसाइकिल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसकी क्‍या जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माताओं में शामिल हीरो मोटोकॉर्प की ओर से कई सेगमेंट में स्‍कूटर और मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही नई मोटरसाइकिल को प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किस मोटरसाइकिल को किस सेगमेंट में कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। इसकी क्‍या नई जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Hero Mavrick 440 का अपडेटेड वर्जन होगा लॉन्‍च मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हीरो की ओर से मैवरिक 440 के अपडेटेड वर्जन को भारतीय बाजार में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी निर्माता की ओर से इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इसे टेस्‍टिंग के दौरान देखा गया है।

क्‍या मिली जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक हीरो मैवरिक 440 को लॉन्‍च से पहले टेस्‍ट किया जा रहा है। इसी दौरान इसकी कुछ जानकारी सामने आई हैं। अपडेट के साथ इसको यूएसडी फॉर्क्‍स दिया जा सकता है। इंजन के क्रैंक केस को ब्रोन्‍ज फिनिश दी जा सकती है।

कुछ समय पहले हुई बंद हीरो मोटोकॉर्प की ओर से भारत में Hero Mavrick 440 बाइक को ऑफर किया जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बाइक को कुछ समय पहले बंद कर दिया गया था। हालांकि निर्माता की ओर से अभी इस बारे में औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक Hero Mavrick 440 की बिक्री में लगातार कमी दर्ज की जा रही थी। जिसके कारण इसकी बिक्री को बंद कर दिया गया है।

कैसे थे फीचर्स Hero Mavrick 440 बाइक में निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता था। इस बाइक में एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी टर्न इंडीकेटर, दोनों पहियों पर डिस्‍क ब्रेक, 17 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, 175 एमएम ग्राउंड क्लियरेंस, डिजिटल स्‍पीडोमीटर के साथ ही 35 से ज्‍यादा कनेक्‍टिड फीचर्स दिए जाते थे।

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से इसमें 440 सीसी की क्षमता का एयर कूल्‍ड ऑयल कूलर इंजन दिया जाता था। जिससे इसे 20.13 किलोवाट की पावर और 36 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। इसके साथ ही इसमें छह स्‍पीड गियरबॉक्‍स मिलता था।