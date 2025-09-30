Language
    Hero ने बनाया रिकॉर्ड, 125 मिलियन यूनिट का किया प्रोडक्शन, Splendor+, Passion+ और Vida VX2 के नए वेरिएंट पेश

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:02 PM (IST)

    Hero मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में 125 मिलियन गाड़ियों का प्रोडक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी अपनी 41 साल की विरासत का जश्न मना रही है। इस अवसर पर कंपनी अपनी लोकप्रिय मोटरसाइकिल और स्कूटर Splendor+ Passion+ और Vida VX2 के 125 मिलियन एडिशन लॉन्च करेगी। स्प्लेंडर+ को नए रंग और ग्राफिक्स के साथ पेश किया गया है जबकि पैशन+ में भी नए अपडेट दिए गए हैं।

    Hero ने 12.50 करोड़ टू-व्हीलर तैयार कर रचा इतिहास

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में टू-व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने वाली Hero MotoCorp ने अपनी 41 साल की लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए एक नया माइलस्टोन हासिल किया है। कंपनी ने 125 मिलियन ( करीब 12 करोड़ 50 लाख) गाड़ियों का प्रोडक्शन कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस मौके पर कंपनी अपने पॉपुलर मोटरसाइकिल और स्कूटर Splendor+, Passion+ और Vida VX2 के 125 Million Edition लाने जा रही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि इन तीनों टू-व्हीलर को किन खास अंदाज लाया जाने वाला है?

    1984 में हुई शुरुआत

    • भारतीय बाजार में Hero Honda Motors की शुरुआत 1984 में हुई और 1985 में CD100 का प्रोडक्शन शुरू हुआ। 1994 में कंपनी की बेस्टसेलर Splendor लॉन्च हुई और इसी साल कंपनी ने 1 मिलियन यूनिट्स का आंकड़ा छू लिया। 2001 में Passion ब्रांड आया और 2005 में Hero ने Pleasure स्कूटर के साथ स्कूटर सेगमेंट में कदम रखा। 2009 तक कंपनी 25 मिलियन यूनिट्स मॉडल का प्रोडक्शन कर चुकी थी।
    • 2011 में Hero Honda का नाम बदलकर Hero MotoCorp रखा गया और 2015 में 50 मिलियन यूनिट्स का माइलस्टोन कंपनी ने हासिल किया। वहीं, 2021 तक Hero के प्रोडक्शन का आंकड़ा 100 मिलियन यूनिट्स पर पहुंच गया और अब 2025 में कंपनी ने 125 मिलियन यूनिट्स का बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। आज के समय में Hero कुल 48 देशों में ऑपरेट करती है।

    Hero Splendor+ 125 Million Edition

    • Splendor Plus के इस स्पेशल एडिशन को नए ग्लॉसी ग्रे कलर में लेकर आया गया है। बाइक पर लगा 3D Hero बैज और Splendor Plus बैज गोल्ड कलर में फिनिश दिया गया है। इसके अलावा इसमें गोल्ड और ब्राउन ग्राफिक्स और Special Edition स्टिकर लगे हुए हैं।
    • इसमें व्हील्स मैट ब्लैक फिनिश दी गई है और उन पर भी गोल्डन स्ट्राइप्स है। इस एडिशन में फ्यूल टैंक और चाबी पर 125M का बैज दिया गया है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड मॉडल की क्रोम ग्रैब रेल की जगह इसमें ग्लॉस ब्लैक सिंगल-पीस ग्रैब रेल दी गई है।

    Hero Passion+ 125 Million Edition

    • जैसे Splendor Plus के 125 Million Special Edition में बदलाव किए गए हैं, वैसे ही Passion Plus में भी नए अपडेट दिए गए हैं। इसमें अब ग्लॉस ग्रे पेंट स्कीम मिलती है, जो बाइक को प्रीमियम लुक देती है। इसके साथ ही Hero ने नए गोल्डन ग्राफिक्स वाले Hero और Passion Plus स्टिकर लगाए हैं। इसके टेल पैनल्स पर Special Edition स्टिकर भी दिए गए हैं।
    • मोटरसाइकिल के अलॉय व्हील्स मैट ब्लैक रंग में हैं और इनके चारों तरफ गोल्डन स्ट्राइप्स दी गई हैं, जो कॉन्ट्रास्ट लुक बनाते हैं। इसके अलावा, इस एडिशन में फ्यूल टैंक और चाबी पर 125M का प्रीमियम बैज दिया गया है। ग्रैब रेल भी बदली गई है और अब इसमें ग्लॉस ब्लैक सिंगल-पीस ग्रैब रेल दी गई है।

    Vida VX2 125 Million Edition

    Vida VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर में कलर का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पहले जैसे ही शेड्स में लेकर आया गया है, लेकिन इसमें भी 125M का 3D प्लाक फ्रंट एप्रन पर दिया गया है, जिससे यह लिमिटेड एडिशन के तौर पर पहचाना जाएगा।