Hero ने बनाया रिकॉर्ड, 125 मिलियन यूनिट का किया प्रोडक्शन, Splendor+, Passion+ और Vida VX2 के नए वेरिएंट पेश

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में टू-व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने वाली Hero MotoCorp ने अपनी 41 साल की लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए एक नया माइलस्टोन हासिल किया है। कंपनी ने 125 मिलियन ( करीब 12 करोड़ 50 लाख) गाड़ियों का प्रोडक्शन कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस मौके पर कंपनी अपने पॉपुलर मोटरसाइकिल और स्कूटर Splendor+, Passion+ और Vida VX2 के 125 Million Edition लाने जा रही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि इन तीनों टू-व्हीलर को किन खास अंदाज लाया जाने वाला है?