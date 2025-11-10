Mahindra Thar और Bullet पर ही सारे बदमाश चलते हैं - हरियाणा के डीजीपी ने दिया बयान

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का बयान हाल में ही चर्चा का विषय बन गया है। डीजीपी ने Mahindra Thar और Bullet को लेकर क्‍या बयान दिया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

हरियाणा के डीजीपी ने दिया बयान हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने हाल में ही एक बयान दिया है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफी ज्‍यादा हो रही है। डीजीपी ने अपने बयान में Mahindra Thar और Bullet का जिक्र किया है।

क्‍या दिया बयान डीजीपी हरियाणा ओपी सिंह ने कहा है कि अब थार गाड़ी है, उसे छोड़ने का क्‍या मतलब है। बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पर चलते हैं। जिस तरह की गाड़ी की चाइस है, यह आपका माइंडसेट शो करती है। थार लेकर स्‍टंट करेंगे। हमारा एक एसीपी का बेटा था। गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। वो कह रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। मैंने पूछा किसके नाम से थार है। कि हमारे पे। तू ही बदमाश है। हम लिस्‍ट निकाले पुलिस की। कितने लोगों के पास थार होगी और जिसके पास भी थार होगी, दिमाग घूमा होगा उसका। माने वो एक स्‍टेटमेंट है। थार गाड़ी नहीं स्‍टेटमेंट है, कि हम ऐसे हैं। ठीक है भुगतो जी। दोनों मजे थोड़ी होंगे। दादागिरी भी हो और फंसे भी न। दोनों कैसे होगा।

यूजर ने कही यह बात डीजीपी हरियाणा के बयान के बाद यूजर भी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अधिकतर यूजर डीजीपी की बात को सही बता रहे हैं वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि क्‍या साधारण आदमी थार और बुलेट न चलाए।