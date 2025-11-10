Language
    Mahindra Thar और Bullet पर ही सारे बदमाश चलते हैं - हरियाणा के डीजीपी ने दिया बयान

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने महिंद्रा थार और बुलेट मोटरसाइकिलों को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये वाहन बदमाशों की पसंद हैं और थार दादागिरी का प्रतीक है। उनके बयान पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है। यह बयान थार से जुड़े कई हादसों के बाद आया है, जिनमें कई लोगों की जान गई है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का बयान हाल में ही चर्चा का विषय बन गया है। डीजीपी ने Mahindra Thar और Bullet को लेकर क्‍या बयान दिया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    हरियाणा के डीजीपी ने दिया बयान

    हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने हाल में ही एक बयान दिया है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफी ज्‍यादा हो रही है। डीजीपी ने अपने बयान में Mahindra Thar और Bullet का जिक्र किया है।

    क्‍या दिया बयान

    डीजीपी हरियाणा ओपी सिंह ने कहा है कि अब थार गाड़ी है, उसे छोड़ने का क्‍या मतलब है। बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पर चलते हैं। जिस तरह की गाड़ी की चाइस है, यह आपका माइंडसेट शो करती है। थार लेकर स्‍टंट करेंगे। हमारा एक एसीपी का बेटा था। गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। वो कह रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। मैंने पूछा किसके नाम से थार है। कि हमारे पे। तू ही बदमाश है। हम लिस्‍ट निकाले पुलिस की। कितने लोगों के पास थार होगी और जिसके पास भी थार होगी, दिमाग घूमा होगा उसका। माने वो एक स्‍टेटमेंट है। थार गाड़ी नहीं स्‍टेटमेंट है, कि हम ऐसे हैं। ठीक है भुगतो जी। दोनों मजे थोड़ी होंगे। दादागिरी भी हो और फंसे भी न। दोनों कैसे होगा।

    यूजर ने कही यह बात

    डीजीपी हरियाणा के बयान के बाद यूजर भी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अधिकतर यूजर डीजीपी की बात को सही बता रहे हैं वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि क्‍या साधारण आदमी थार और बुलेट न चलाए।

    हो चुके हैं कई हादसे

    महिंद्रा की थार को लेकर भले ही हरियाणा के डीजीपी ने बयान दिया है। लेकिन थार एसयूवी से हादसे लगातार होते हैं जिनकी जानकारी भी समय समय पर आती रही है। कुछ समय पहले दिल्‍ली जयपुर हाइवे पर भी महिंद्रा थार से हुए हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई थी। इसके पहले भी जम्‍मू के गांधी नगर में महिंद्रा थार की सीसीटीवी वीडियो सामने आई थी जिसमें एसयूवी सवार ने स्‍कूटी सवार को टक्‍कर मारी और फिर रिवर्स कर फिर से टक्‍कर मारी। फरीदाबाद में भी एसीपी की थार से प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई थी। गुरुग्राम के ही खेड़कीदौला में भी महिंद्रा थार से टकराने के बाद तीन साल के बच्‍चे की मौत हो गई थी।