Harley-Davidson X440 को केवल इतने रुपये देकर कराएं बुक, जानिए कब शुरू होगी इसकी डिलीवरी

Harley Davidson X44o booking starts in India delivery detail unveiled

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Hero MotoCorp ने आज अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता Harley-Davidson के साथ अपनी पहली को-डेवलप्ड मोटरसाकिल Harley-Davidson X440 के लिए बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। इच्छुक ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या सभी हार्ले-डेविडसन डीलरशिप और भारत में हीरो मोटोकॉर्प शोरूम के माध्यम से 5,000 रुपये की शुरुआती राशि के साथ X440 बुक कर सकते हैं। आइए इसकी कीमत, उपलब्धता और अन्य मुख्य विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। Harley-Davidson X440 की कीमत और डिलीवरी Harley-Davidson X440 मोटरसाइकिल की डिलीवरी अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। इसे तीन वेरिएंट - डेनिम, विविड और एस में पेश किया गया है। भारतीय बाजाार में X440 क्रमशः 2.29 लाख रुपये, 2.49 लाख रुपये और 2.69 लाख रुपये (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। Harley-Davidson X440 हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले-डेविडसन के भारत में पहली बार 440cc सेगमेंट में प्रवेश का प्रतीक है। इस मोटरसाइकिल का निर्माण राजस्थान के नीमराना में कंपनी की गार्डन फैक्ट्री में किया जाएगा। Harley-Davidson X440 का पॉवरट्रेन मूल रूप से ऑल-न्यू Harley-Davidson X440 एक OBD-2 अनुरूप 440cc सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन का उपयोग करता है, जो 26 hp की अधिकतम शक्ति और 38 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को असिस्ट और स्लिपर क्लच के जरिए 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। देखने वाली बात ये होगी कि चलाने पर ये बाइक अपने वजन के अनुरूप किस तरह से परफॉर्म करेगी। Harley-Davidson X440 के फीचर फीचर की बात करें तो ये प्रीमियम मोटरसाइकिल एकीकृत डीआरएल, एलईडी टेल-लैंप और रेट्रो-आकार के एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ एक गोलाकार एलईडी हेडलैंप से सुसज्जित है। इसके टॉप-स्पेक एस वेरिएंट में कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। वहीं X440 के बेस डेनिम वैरिएंट में स्पोक व्हील मिलते हैं, विविड और एस ट्रिम क्रमशः अलॉय व्हील और डायमंड कट अलॉय व्हील से सुसज्जित हैं। कलर ऑप्शन की बात करें तो ये प्रीमियम बाइक डेनिम वेरिएंट में मस्टर्ड पेंट स्कीम, जबकि विविड ट्रिम दो डुअल-टोन रंगों, मेटालिक थिक रेड और मेटालिक डार्क सिल्वर में उपलब्ध है। वहीं इसका हाई-स्पेक एस वेरिएंट डेनिम ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

Edited By: Rammohan Mishra