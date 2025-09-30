Language
    Harley-Davidson की Bikes हुईं महंगी, ₹3.45 लाख तक बढ़ी कीमत, देखें पूरी लिस्ट

    By Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:10 PM (IST)

    भारत में नया GST रेट लागू होने के बाद Harley-Davidson की मोटरसाइकिलों की कीमतों में भारी बदलाव आया है। 350cc से ऊपर की बाइकों पर 40% टैक्स लगने से 1.03 लाख रुपये से 3.45 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि Harley-Davidson X440 की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी ने टैक्स का बोझ खुद उठाने का फैसला किया है।

    नया GST रेट की वजह से Harley-Davidson की मोटरसाइकिलें महंगी हुईं।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में नया GST रेट लागू होने के बाद कई वाहन निर्माता कंपनियों की गाड़ियों की कीमत में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिले है। इस लिस्ट में Harley-Davidson भी शामिल है। कंपनी की सभी मोटरसाइकिल लाइनअप पर बड़ा असर देखने के लिए मिला है। कंपनी की सभी मोटरसाइकिल 350cc से ऊपर हैं और इन पर 40% टैक्स रेट लागू हो गया है। इसका नतीजा यह है कि कई की कीमतों में 1.03 लाख रुपये से लेकर 3.45 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।

    Harley-Davidson की मोटरसाइकिलों की नई कीमतें

    Harley-Davidson के मॉडल पुरानी कीमत नई कीमत अंतर
    Street Glide ₹ 39.30 लाख ₹ 42.50 लाख ₹ 3.20 लाख
    Road Glide ₹ 42.30 लाख ₹ 45.75 लाख ₹ 3.45 लाख
    Street Bob ₹ 18.77 लाख ₹ 20.23 लाख ₹ 1.46 लाख
    Breakout ₹ 31.79 लाख ₹ 34.36 लाख ₹ 2.57 लाख
    Fat Boy ₹ 25.90 लाख ₹ 28.03 लाख ₹ 2.13 लाख
    Heritage Classic ₹ 23.85 लाख ₹ 25.71 लाख ₹ 1.86 लाख
    Pan America 1250 Special ₹ 25.10 लाख ₹ 27.16 लाख ₹ 2.06 लाख
    Nightster ₹ 13.51 लाख ₹ 14.54 लाख ₹ 1.03 लाख
    Nightster Special ₹ 14.29 लाख ₹ 15.38 लाख ₹ 1.09 लाख
    Sportster S ₹ 16.70 लाख ₹ 18.05 लाख ₹ 1.35 लाख

    Harley-Davidson X440 की कीमत नहीं बदली

    Harley-Davidson X440 की कीमत बढ़ाई नहीं गई है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वह इस बाइक पर टैक्स बढ़ोतरी का बोझ खुद उठाएगी और ग्राहकों तक इसका असर नहीं पहुंचने देगी। इसी वजह से X440 अब भी एक्स-शोरूम कीमत 2.40 लाख से 2.80 लाख रुपये के बीच उपलब्ध है।

    टूरिंग रेंज पर सबसे बड़ा असर

    कीमतों में सबसे ज्यादा असर Harley-Davidson की प्रीमियम टूरिंग मोटरसाइकिलों पर पड़ा है। उदाहरण के लिए, Road Glide की एक्स-शोरूम कीमत 42.30 लाख रुपये से बढ़कर अब 45.75 लाख रुपये हो गई है, यानी इस मॉडल पर 3.45 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा Sport और Cruiser रेंज की मोटरसाइकिल भी अब पहले से काफी महंगी हो गई हैं।