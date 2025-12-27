Ford Endeavour का जबरदस्त वेरिएंट हुआ पेश, उबड़-खाबड़ रास्तों को काफी आसानी से कर देगा पार

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Ford ने मिडिल ईस्ट की खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2026 Everest (जिसे भारत में Endeavour के नाम से जाना जाता है) का नया Tremor ट्रिम UAE में पेश किया है। इस वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत है इसका दमदार 2.7-लीटर V6 EcoBoost पेट्रोल इंजन, जो खास तौर पर बेहद गर्म मौसम और रेगिस्तानी हालात के लिए तैयार किया गया है। हालांकि Tremor ट्रिम ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में भी मिलता है, लेकिन V6 पेट्रोल इंजन वाला Tremor फिलहाल सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए एक्सक्लूसिव है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Ford Endeavour का दमदार इंजन Ford का 2.7-लीटर V6 EcoBoost पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 2015 से प्रोडक्शन में है और पहले Ford F-150, Edge, Bronco, Fusion Sport और नॉर्थ अमेरिकन Ranger जैसे मॉडलों में इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन Everest SUV में पहली बार इस इंजन को पेश किया गया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह इंजन 355 HP की पावर और 500 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसे 10-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इस सेटअप के साथ Ford Everest Tremor कठिन ऑफ-रोड कंडीशन्स, लंबी ड्राइव और रेगिस्तान में ड्राइविंग को आसानी से संभालने में सक्षम है। मिडिल ईस्ट जैसे क्षेत्रों में, जहां तेज गर्मी और सैंड ड्राइविंग आम है, यह पावरट्रेन काफी प्रैक्टिकल साबित होता है। मिडिल ईस्ट में Everest के Active, Sport और Platinum ट्रिम्स पहले की तरह उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा, यहां पहले से मौजूद 2.3-लीटर EcoBoost पेट्रोल और 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन ऑप्शन भी जारी रह सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में Ford Everest Tremor को 3.0-लीटर V6 टर्बो डीजल इंजन के साथ बेचा जाता है, जो 247 HP और 600 Nm का टॉर्क देता है और 10-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस है। ऑफ-रोडिंग के लिए बेस्ट Ford Everest Tremor को सिर्फ ताकतवर इंजन तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें Bilstein सस्पेंशन और 17-इंच के ऑल-टेरेन टायर्स दिए गए हैं, जो इसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों, रेत और बजरी पर बेहतर ग्रिप और स्टेबिलिटी देते हैं। यही वजह है कि इसे डेजर्ट सफारी और ड्यून क्लाइम्बिंग के लिए पूरी तरह तैयार माना जा रहा है।