Mahindra XEV 9e और BE 6e के लॉन्च से पहले आई डिजाइन स्केच, काफी प्रीमियम है एक्सटीरियर और इंटीरियर

महिंद्रा की दो इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9e और BE 6e को 26 नवंबर 2024 को लॉन्च होने जा रही है। हाल ही में कंपनी ने इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी के डिजाइन स्केच जारी किए गए हैं। इन डिजाइन स्केच में दोनों के एक्सटीरियर और इंटीरियर डिटेल्स देखने के लिए मिली है। इनमें दो बैटरी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आइए जानते हैं इनके बारे में।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। महिंद्रा अपनी दो इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9e और BE 6e को 26 नवंबर को भारत में लॉन्च करने जा रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इनकी पूरी डिटेल्स शेयर नहीं की है, लेकिन इनके डिजाइन से संबंधित कुछ डिजाइन स्केच जारी किए हैं। स्केच में दोनों के कंपनी के 'हार्टकोर डिजाइन' को दिखाया गया है। आइए जानते हैं कि Mahindra XEV 9e और BE 6e के डिजाइन स्केच से इनके इंटीरियर और एक्सटीरियर की क्या डिटेल्स देखने के लिए मिली है। Mahindra XEV 9e and BE 6e: एक्सटीरियर डिजाइन

BE 6e और XEV 9e के डिजाइन स्केच में इन दोनों के एक्सटीरियर डिजाइन काफी अट्रैक्टिव दिखाए गए हैं। दोनों में एयरोडायनामिक सिल्हूट, स्पेशल LED लाइटिंग और सीमलेस बॉडी लाइन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। BE 6e में शार्प एंगुलर एज और मस्कुलर स्टांस दिए गए हैं और XEV 9e में वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स और मिनिमलिस्ट ग्रिल के साथ स्पोर्टी कूप जैसा प्रोफाइल दिया गया है। दोनों में दिए गए फ्लश डोर हैंडल और अलॉय व्हील्स इसे और प्रीमियम दिखाते हैं। वहीं, इन दोनों का डिजाइन महिंद्रा की बोल्ड, इनोवेटिव एस्थेटिक्स के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है। Mahindra XEV 9e and BE 6e: इंटीरियर डिजाइन महिंद्रा BE 6e और XEV 9e का इंटीरीयर डिजाइन स्केच में काफी प्रीमियम दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक SUV BE 6e में डुअल-स्क्रीन कॉकपिट लेआउट, इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील लोगो और एम्बिएंट लाइटिंग देखने के लिए मिल सकते हैं, जो इमर्सिव ड्राइविंग एनवायरमेंट बनाते हैं।

इलेक्ट्रिक SUV XEV 9e में ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड और सफेद अपहोल्स्ट्री दी गई है। दोनों के केबिन प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं। इनके दोनों के डिजाइन महिंद्रा के इनोवेशन और आधुनिक विलासिता दिखाई दे रही है।