Mahindra XEV 9e और BE 6e लॉन्च से पहले बैटरी डिटेल्स आई सामने, 20 मिनट में होगी 20%-80% तक चार्ज

Mahindra XEV 9e और Mahindra BE 6e दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी 26 नवंबर 2024 को भारत में लॉन्च होने जा रही है। कंपनी ने इनके लॉन्च होने से पहले इसकी कुछ डिटेल्स का खुलासा किया है। जिसमें से एक इसकी बैटरी डिटेल्स भी है। दोनों को महिंद्रा के इलेक्ट्रिक ओरिजिन आर्किटेक्चर (INGLO) पर बनाया गया है। आइए जानते क्या मिलेंगे फीचर्स।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। महिंद्रा अपनी दो नई इलेक्ट्रिक कार लेकर आने वाली है, जो Mahindra XEV 9e और Mahindra BE 6e है। इन दोनों में INGLO इलेक्ट्रिक ओरिजिन आर्किटेक्चर पर बेस्ड बैटरी मिलेगी। इसे पूरी तरह से INGLO को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक-फर्स्ट को देखते हुए डिजाइन किया गया है, जो अगली जनरेशन की उद्देश्य-निर्मित प्लेटफ़ॉर्म बनाता है। आइए जानते हैं कि XEV 9e और BE 6e में मिलने वाला बैटरी पैक के क्या फायदे मिलेंगे। XEV 9e and BE 6e: फ्लैट-फ्लोर डिजाइन