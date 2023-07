गुम या चोरी हो गया है FASTag, तुरंत ऐसे करें डिएक्टिवेट, करे कोई भरे कोई जैसा न हो जाए हाल

आपको बता दें किसी फास्टैग को डिएक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका FASTag कस्टमर केयर से संपर्क करना है और फिर उसे डिएक्टिवेट करने के लिए कहना है।FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये एक छोटा सा स्टीकर जैसा होता है जिसे कार की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। (जागरण फाइल फोटो)

गुम या चोरी हो गया है FASTag, तुरंत ऐसे करना होगा डिएक्टिवेट

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें ऑनलाइन माध्यम से टोल लिया जाता है। इसके इस्तेमाल के कारण आप टोल टैक्स पर लंबे समय से लाइन में लगे बिना ही टोल चूका देते हैं। इसमें टोल आपके लिंक किए गए अकाउंट के माध्यम से कट जाता है। टोल टैक्स Fastag के जरिए लिया जाता है पूरे देश में टोल टैक्स Fastag के जरिए लिया जाता है। जिन लोगों के पास चार पहिये वाले वाहन है उनके लिए ये सबसे जरूरी है। जिनके पास फास्टैग नहीं लगा होता है उन्हें जुर्माने के तौर पर दोगुना टैक्स देना पड़ता है। ये एक छोटा सा स्टीकर जैसा होता है, जिसे कार की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। इसके चलते आपको टोल प्लाजा पर इंतजार भी नहीं करना पड़ता है और पलक झपकते ही टोल कट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि फास्टैग चोरी हो जाता है, फिर खो जाता, या फिर डैमेज हो जाता है तो ऐसे में सबसे पहले आपको फास्ट टैग को डिएक्टिवेट करना जरूरी होता है। चलिए आपको इसके बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं। कैसे बंद करें FASTag अकाउंट ? आपको बता दें, किसी फास्टैग को डिएक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका FASTag कस्टमर केयर से संपर्क करना है और फिर उसे डिएक्टिवेट करने के लिए कहना है। अगर आपको इससे और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हेल्पलाइन पर कर सकते हैं। Paytm से FASTag को डिएक्टिवेट कैसे करें उदाहरण के तौर पर अगर आप Paytm से FASTag को डिएक्टिवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप PayTM ऐप पर साइन इन करें। इसके बाद 24x7 हेल्पडेस्क का ऑप्शन सेलेक्ट करें, इसके बाद type को सेलेक्ट करें। FASTag अकाउंट बंद करने के लिए रिक्वेस्ट Raise/add करें। ऑनलाइन रिचार्ज कैसे करें इसके रिचार्ज के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, फास्टैग जारी करने वाले बैंक की वेबसाइटों पर भुगतान और पेटीएम के माध्यम से आप ऑफलाइन रिचार्ज कर सकते हैं।

Edited By: Ayushi Chaturvedi