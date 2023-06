लॉन्ग ट्रिप पर जाते समय क्यों FASTag है जरूरी? एक्टिवेट करने के लिए करना होगा बस ये काम

सबसे पहले समझ लेते हैं FASTag होता क्या है। FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये टैग अधिकृत बैंक द्वारा किया जाता है और ऑनलाइन माध्यम से इसे टोल लिया जाता है। आप किसी भी टोल प्लाजा के बगल आपको कैंप लगाएं फास्टैग एजेंट मिल जाएंगे आप उनसे भी खरीद सकते हैं। (जागरण फोटो)

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आप गाड़ी से लंबी ट्रिप पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो, गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ जरूर रखें ताकि रास्ते में आपके साथ कोई समस्या न हो। इसके अलावा, इस समय सभी टोल प्लाजा पर FASTag अनिवार्य हो गया है। बिना FASTag के गाड़ी ले जाने पर जुर्माना लगता है। ऐसे में FASTag से आपके ट्रिप का क्या लेना-देना है इसके बारे में इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, ता कि आपको टोल बूथ पर पहुंचने के बाद कोई परेशानी न हो। FASTag क्यों जरूरी? बहुत से लोग पहली बार बिना FASTag के हाइवे या फिर एक्सप्रेसवे पर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें टोल बूथ का सामना करना पड़ता है। टोल बूथ पर पहुंचने के बाद उन्हें पता लगता है कि बिना FasTag के उनकी गाड़ी का टोल टैक्स अधिक लग रहा है। ऐसे में आपके साथ न हो इसलिए इस खबर को पूरा पढ़ें। FASTag सबसे पहले समझ लेते हैं FASTag होता क्या है। FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये टैग अधिकृत बैंक द्वारा किया जाता है और ऑनलाइन माध्यम से इसे टोल लिया जाता है। FASTag कैसे करें एक्टिव? लंबे ट्रिप में जाते समय रास्ते में कई टोल आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको FASTag को ऑनलाइन रिटेलर के माध्यम से खरीदना होगा। किसी कारण बस अगर आप ऑनलाइन खरीदने में असमर्थ हैं तो आप किसी भी टोल प्लाजा के बगल आपको कैंप लगाएं फास्टैग एजेंट मिल जाएंगे आप उनसे भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है, जिसका नाम है 'MY FASTag' जब एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाए तो आपको एनएचएआई फास्टैग ऑप्शन में जाकर उसे एक्टिवेट करना है। उसके बाद आपको FASTag आईडी या फिर क्यूआर कोड को एक्टिवेट करना है।

Edited By: Atul Yadav