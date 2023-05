Scorpio-N की डिलीवरी मिली तो झूमकर डांस करने लगा ये परिवार, आनंद महिंद्रा ने कही दिल छू लेने वाली बात

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। नई गाड़ी खरीदना किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक सपना है, जब भी यह परिवार कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसको बहुत ही दिल की गहराइयों से सेलिब्रेट करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक परिवार स्कॉर्पियन-एन की डिलीवरी लेने के लिए शोरूम पहुंचा है और वहां पूरा परिवार एक फिल्मी गानों पर झूमते हुए नजर आ रहा है। यह वीडियो जब आनंद महिंद्रा के पास पहुंचा तो उन्होंने दिल छू लेने वाली बात कही दी, जानिए क्या है पूरा मामला।

This is the real reward and joy of working in the Indian auto industry… https://t.co/ormA7i8sQq