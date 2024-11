ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में बजट MPV और SUV सेगमेंट में वाहनों को ऑफर करने वाली साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Kia की ओर से अपनी गाड़ियों पर बेहतरीन ऑफर्स दिए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक November 2024 में कंपनी की गाड़ी खरीदने पर कितना डिस्‍काउंट ऑफर (Kia November 2024 Discounts) दिया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। Kia दे रही Discount Offer

Kia Carens पर क्‍या Discount Offer

कंपनी की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी Kia Seltos को ऑफर करती है। अगर इस महीने कंपनी की इस एसयूवी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको दो लाख रुपये तक की बचत का मौका मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक कंपनी की ओर से HTX वेरिएंट पर यह ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इस वेरिएंट को 1.5 लीटर डीजल इंजन और आईएमटी ट्रांसमिशन के साथ खरीदने पर 1.93 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। इसके HTX Plus iMT 1.5T पेट्रोल इंजन वाले मॉडल पर 1.98 लाख रुपये, HTX Plus iMT 1.5 डीजल पर दो लाख रुपये और HTK Plus iMT 1.5 डीजल पर 1.87 लाख रुपये तक बचाए जा सकते हैं।