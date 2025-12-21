Language
    Traffic Challan: दिल्‍ली सरकार कर रही है बड़ी राहत देने की तैयारी, माफ हो सकते हैं पेंडिंग चालान

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    दिल्ली सरकार लंबित ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी कर रही है। सरकार एक एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी में है। इस मामले की फाइल एलजी के पास भेजी गई है। ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की राजधानी दिल्‍ली में हर रोज अलग अलग तरह के नियमों के उल्‍लंघन के कारण ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान जारी किए जाते हैं। कई लोग मौके पर चालान भर देते हैं, लेकिन कई लोग लापरवाही के कारण चालान नहीं भर पाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्‍ली सरकार की ओर से लंबित ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी कर रही है। इस पर और क्‍या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    मिल सकती है राहत

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्‍ली में लंबित चलानों को माफ करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी इस मामले पर सरकर की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस मामले में सरकार एक एमनेस्‍टी स्‍कीम लाने की तैयारी कर रही है।

    LG के पास भेजी गई फाइल

    रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले से संबंधित मामलों की फाइल एलजी के पास भेजी गई है। अगर उप राज्‍यपाल की ओर से इस फाइल को हरी झंडी मिल जाती है तो सरकार जल्‍द ही इस प्रस्‍ताव को कैबिनेट में ला सकती है जहां से औपचारिक तौर पर मंजूरी मिल जाएगी और हजारों लोगों को इसका फायदा मिल सकता है।

    मिल सकती है कितनी राहत

    रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सरकार की ओर से इस पर फैसला कर दिया जाता है तो उम्‍मीद है कि चालान में 60 से 80 फीसदी तक की राहत मिल सकती है। इस योजना से यात्रियों और वाणिज्यिक वाहनों दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार निजी और वाणिज्यिक वाहनों को जारी किए गए यातायात चालानों पर 60 प्रतिशत, डीटीसी बसों को जारी किए गए चालानों पर 70 प्रतिशत और दोपहिया और तिपहिया वाहनों को जारी किए गए चालानों पर 80 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी।