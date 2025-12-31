दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की पुलिस ने नए साल की पार्टी के लिए जारी की एडवाइजरी, जानें कहां-क्या पाबंदी

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। नए साल का जश्न मनाने की तैयारी जोरों पर है। अगर आप 31 दिसंबर की रात या 1 जनवरी को बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जानना काफी जरूरी है। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम पुलिस ने भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की है। हम यहां पर आपको विस्तार में बता रहे हैं कि कहां जाना है, कहां से बचना है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

दिल्ली में नए साल के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने न्यू ईयर ईव के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस का मकसद है कि जश्न सुरक्षित रहे और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारु बनी रहे। ये पाबंदियां 31 दिसंबर और 1 जनवरी दोनों दिन लागू रहेंगी। कनॉट प्लेस में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए 31 दिसंबर शाम 7 बजे से सेलिब्रेशन खत्म होने तक कई इलाकों में वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। इनर, मिडिल और आउटर सर्कल में में बिना वैध पास किसी भी वाहन को एंट्री नहीं मिलेगी। मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, मिंटो रोड, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग क्रॉसिंग जैसे इलाकों के आगे वाहन रोक दिए जाएंगे। पार्किंग के लिए काली बाड़ी मार्ग, पंडित पंत मार्ग और भाई वीर सिंह मार्ग तय किए गए हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाने वालों के लिए रास्ते सामान्य रहेंगे। यात्री अजमेरी गेट साइड के सेकेंड एंट्री गेट से पहाड़गंज होते हुए स्टेशन पहुंच सकते हैं। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में भारी पैदल आवाजाही को देखते हुए वाहनों पर रोक रहेगी। क्यू-प्वाइंट, मंडी हाउस, मथुरा रोड से पुराना किला और सुनहरी मस्जिद रोड पर वाहनों की एंट्री नहीं होगी। साकेत क्षेत्र में प्रेस एन्क्लेव रोड, साकेत और पुष्प विहार की अंदरूनी सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। शेख सराय, एशियन मार्केट और पीटीएस मालवीय नगर रेड लाइट पर डायवर्जन होंगे। प्रेस एन्क्लेव रोड और पुष्प विहार एमबी रोड की ओर से भारी वाहन और DTC बसों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। चिराग दिल्ली से कुतुब मीनार जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। नए साल पर श्री माता झंडेवालान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसे देखते हुए रानी झांसी रोड पर पीक टाइम में जाने से बचने की सलाह दी गई है। वैकल्पिक रास्तों में डीबीजी रोड, न्यू रोहतक रोड और आसपास की सड़कें शामिल हैं।

नोएडा में नए साल के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सेक्टर 18 समेत प्रमुख बाजारों, मॉल्स और पार्टी स्पॉट्स के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। सेक्टर 18 में दोपहर 2 बजे से सेलिब्रेशन खत्म होने तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। वाहनों को सिर्फ सेक्टर 18 मल्टी-लेवल पार्किंग में ही पार्क करने की अनुमति होगी। गलत जगह पार्किंग करने पर चालान, टोइंग या वाहन जब्ती की कार्रवाई होगी। किसान चौक और गौर सिटी मॉल जैसे इलाकों में जाम की स्थिति में पहले से तय वैकल्पिक रूट लागू किए जाएंगे। इसके अलावा, कई मॉल्स जैसे गार्डन गैलेरिया, लॉजिक्स सिटी सेंटर, स्काई वन, गुलशन मॉल में सिर्फ अंदर की पार्किंग ही मान्य होगी। कमर्शियल वाहनों पर भी रोक रहेगी। 31 दिसंबर को शाम 3 बजे से सेक्टर 18 की ओर आने वाले भारी, मध्यम और हल्के वाणिज्यिक वाहनों की एंट्री सीमित रहेगी।

गुरुग्राम में नए साल के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी

गुरुग्राम में नए साल की रात को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। इसके लिए 5,400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एमजी रोड, साइबर हब, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 29 जैसे इलाकों में खास निगरानी रहेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। जुर्माना 10,000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। पब, बार और क्लब्स को साफ निर्देश दिए गए हैं कि नशे में मौजूद ग्राहकों को खुद गाड़ी चलाने की अनुमति न दें। उनकी सुरक्षित घर वापसी की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी। एमजी रोड पर निजी वाहनों की एंट्री नहीं होगी और पार्टी स्थलों के पास तय पार्किंग स्पॉट्स का ही इस्तेमाल करना होगा।