    दिल्‍ली में अब प्रदूषण से होगी लंबी लड़ाई, Grap-4 खत्‍म होने के बाद भी जारी रहेगा NO PUCC - NO FUEL अभियान

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:15 AM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए सरकार ने 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नीति जारी रखने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दिल्‍ली सहित पूरे एनसीआर में बीते कई दिनों से प्रदूषण की समस्‍या बनी हुई है। जिसे कम करने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इस मामले में सरकार की ओर से हाल में ही और क्‍या जानकारी दी गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    दिल्‍ली सरकार कर रही प्रदूषण से लड़ाई

    दिल्‍ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। जिसे देखते हुए सरकार की ओर से भी अब प्रदूषण के साथ लंबी लड़ाई करने का फैसला किया गया है। दिल्‍ली सरकार की ओर से अब यह जानकारी दी गई है कि वह नो पीयूसी, नो फ्यूल की नीति को आगे भी जारी रखेगी।

    पर्यावरण मंत्री ने कही यह बात

    दिल्‍ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली में GRAP-4 हटने के बाद भी 'NO PUCC - NO FUEL' अभियान जारी रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली की हर गाड़ी के पास वैध PUCC प्रमाणपत्र हो, क्योंकि वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी माध्यम PUCC है। हमें शिकायतें प्राप्त हुईं कि कुछ PUCC केंद्र तय मानकों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। इस पर तत्काल निरीक्षण कराए गए, मानकों में लापरवाही बरतने वाले 12 PUCC केंद्रों को निरीक्षण के बाद सस्पेंड कर दिया गया है और अब उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

    PUCC केंद्रों की भी होगी जांच

    राज्‍य के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्‍ली में सभी PUCC केंद्रों की भी जांच होगी, जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उन्हें बक्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसे क्राइम के तौर पर माना जाएगा।

     

    सरकार कर रही कार्रवाई

    दिल्‍ली में सभी PUCC केंद्रों पर जांच भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हाल में ही ऐसे करीब 12 केंद्रों पर गड़बड़ी पाई गईं, जिसके बाद उन केंद्रों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 800 से ज्‍यादा प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक ईकाईयों पर भी कार्रवाई की गई है।