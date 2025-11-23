Cricketer Shaifali Verma की MG Cyberster कितनी है खास, कैसे हैं फीचर्स, रेंज और क्या है कीमत
क्रिकेटर शैफाली वर्मा ने हाल ही में MG साइबरस्टर खरीदी है। इस इलेक्ट्रिक कार में 10.25 इंच का वर्चुअल क्लस्टर और 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। 77 kWh की बैटरी के साथ, यह 507 किलोमीटर की रेंज देती है। इसकी टॉप स्पीड 195 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 74.99 लाख रुपये है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वाहन निर्माता MG मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इलेक्ट्रिक कार के तौर पर MG Cyberster को ऑफर किया जाता है। हाल में ही इस गाड़ी को भारतीय महिला क्रिकेटर Shafali Verma ने खरीदा है। इस कार में किस तरह के फीचर्स दिए जाते हैं। कितनी रेंज मिलती है। किस कीमत पर ऑफर किया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
क्रिकेटर ने खरीदी MG Cyberster
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शैफाली वर्मा ने हाल में ही एमजी की साइबरस्टर कार को खरीदा है। इसकी जानकारी एमजी मोटर्स की ओर से भी दी गई है।
कैसे हैं फीचर्स
एमजी की की ओर से इसमें 10.25 इंच का वर्चुअल क्लस्टर, सात इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, सात इंच की ड्राइवर टचस्क्रीन को दिया गया है। इसके अलावा इसमें बोस का साउंड सिस्टम, वाई शेप स्पोर्ट्स सीट, 19 और 20 इंच अलॉय व्हील्स, फुली इलेक्ट्रिक हुड, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले जैसे कई फीचर्स को दिया गया है।
कितनी दमदार बैटरी-मोटर और रेंज
JSW MG Cyberster Electric Super Car में कंपनी की ओर से 77 kWh की दमदार बैटरी और मोटर को दिया गया है। इसमें लगी बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद 507 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। बैटरी को 144 kW फास्ट चार्जर से 38 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। गाड़ी में लगी मोटर से इसे 510 पीएस की पावर और 725 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसकी टॉप स्पीड 195 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसमें रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव का विकल्प भी दिया गया है।
कितनी है कीमत
एमजी मोटर्स की ओर से साइबरस्टर को भारतीय बाजार में 74.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है।
