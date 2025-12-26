CID फेम Daya ने खरीदी करोड़ों की Defender 110; दमदार इंजन, प्रीमियम केबिन और एडवांस तकनीक है खास पहचान
CID फेम दयानंद चंद्रशेखर शेट्टी (दया) ने नई Land Rover Defender 110 खरीदी है। उन्होंने इसकी डिलीवरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। यह SUV दमदार र ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टीवी शो CID के दया यानी दयानंद चंद्रशेखर शेट्टी ने नई लग्जरी SUV खरीदी है। एक्टर ने Land Rover Defender 110 को खरीदा है। इसकी डिलीवरी की कुछ तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। इसे खरीदने के साथ ही वह उन सेलेब्रिटी की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिनके पास लैंड रोवल डिफेंडर है। यह दमदार रोड प्रेजेंस, लग्जरी अपनी और ऑफ-रोड कैपेसिटी के साथ आती है। इसी वजह से यह लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। आइए जानते हैं कि Defender को किन खास फीचर्स के साथ ऑफर किया जाता है?
CID के दया ने खरीदी Defender 110
CID के दया ने Defender 110 के Borasco Grey कलर को खरीदा है। इसमें 20-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए घए हैं, जिनपर ग्लॉस डार्क ग्रे कॉन्ट्रास्ट फिनिश दी गई है। यह अपग्रेड SUV को और ज्यादा प्रीमियम लुक देने का काम करते हैं।
View this post on Instagram
काफी पॉवरफुल है इंजन
- भारत में Land Rover Defender को कई पावरट्रेन ऑप्शन के ऑफर की जाती है। इसकी शुरुआती रेंज में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 296 hp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
- इसके अलावा, 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो इनलाइन-6 इंजन का विकल्प भी मौजूद है, जो 296 hp और 650 Nm का टॉर्क देता है।
- ज्यादा परफॉर्मेंस चाहने वाले ग्राहकों के लिए, 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन दिया जाता है, जो 626 hp और 750 Nm का दमदार आउटपुट देता है।
- वहीं टॉप-स्पेक वेरिएंट में 5.0-लीटर सुपरचार्ज्ड V8 इंजन मिलता है, जो 518 hp और 625 Nm का टॉर्क पैदा करता है।
- Defender के सभी वेरिएंट्स में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और Land Rover का एडवांस ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड तौर पर दिया जाता है।
मिलते हैं भरपूर फीचर्स
- Land Rover Defender 110 का केबिन फंक्शनल होने के साथ-साथ लग्ज़री का भी पूरा ध्यान रखता है। इसमें 11.4-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो Land Rover के Pivi Pro कनेक्टेड कार इंटरफेस पर चलता है।
- इसके अलावा, 11.4-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है, जिसमें जिसमें पिवी प्रो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें मेरेडियन प्रीमियम साउंड सिस्टम, क्लियरसाइट रियर-व्यू मिरर मिलता है, जो कैमरा फीड के जरिए बेहतर विजिबिलिटी देता है।
कितमी है कीमत?
साल 2025 की शुरुआत में Land Rover ने भारतीय बाजार Defender Octa लॉन्च की थई। यह SUV का नया वर्जन है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.42 करोड़ रुपये है। यह डिफेंडर 110 पर आधारित है, लेकिन यह हाई-परफॉर्मेंस वेरिएंट खास डिज़ाइन फीचर्स दिखाता है। यह बेहतर क्लीयरेंस के लिए ज्यादा राइड हाइट और चौड़े व्हील आर्च के साथ एक बड़ा स्टांस देता है, जो इसकी जबरदस्त रोड प्रेजेंस को बढ़ाता है। इस SUV में आगे और पीछे दोनों तरफ नए डिजाइन के बंपर लगे हैं, जो अप्रोच और डिपार्चर एंगल को बेहतर बनाते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।