CID फेम Daya ने खरीदी करोड़ों की Defender 110; दमदार इंजन, प्रीमियम केबिन और एडवांस तकनीक है खास पहचान

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टीवी शो CID के दया यानी दयानंद चंद्रशेखर शेट्टी ने नई लग्जरी SUV खरीदी है। एक्टर ने Land Rover Defender 110 को खरीदा है। इसकी डिलीवरी की कुछ तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। इसे खरीदने के साथ ही वह उन सेलेब्रिटी की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिनके पास लैंड रोवल डिफेंडर है। यह दमदार रोड प्रेजेंस, लग्जरी अपनी और ऑफ-रोड कैपेसिटी के साथ आती है। इसी वजह से यह लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। आइए जानते हैं कि Defender को किन खास फीचर्स के साथ ऑफर किया जाता है?

CID के दया ने खरीदी Defender 110 CID के दया ने Defender 110 के Borasco Grey कलर को खरीदा है। इसमें 20-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए घए हैं, जिनपर ग्लॉस डार्क ग्रे कॉन्ट्रास्ट फिनिश दी गई है। यह अपग्रेड SUV को और ज्यादा प्रीमियम लुक देने का काम करते हैं।