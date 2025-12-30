Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    U-Turn लेते हुए कार का अनोखा फीचर वायरल, वीडियो देख कहेंगे ये तो मेरी गाड़ी में भी होना चाहिए

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    ह्यूमन हॉराइजन्स की HiPhi Z इलेक्ट्रिक कार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इसका अनोखा U-Turn इंडिकेटर दिखाया गया है। यह इंडिकेटर कार के पीछे एक ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    HiPhi Z का अनोखा U-Turn इंडिकेटर वीडियो हुआ वायरल 

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। चीनी कार निर्माता इन दिनों अपनी इलेक्ट्रिक कारों और अनोखी टेक्नोलॉजी को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। इसी कड़ी में Human Horizons की HiPhi Z का एक पुराना वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में कार का एक अलग तरह का U-Turn इंडिकेटर नजर आता है, जिसने ऑटोमोबाइल प्रेमियों और आम यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो में क्या खास नजर आया?

    वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि कार चलती ट्रैफिक में मोड़ लेने से पहले इंडिकेटर ऑन करती है। सामान्य लेफ्ट या राइट टर्न सिग्नल के साथ-साथ कार के पीछे की तरफ एक U-Turn एरो साइन भी जलता है। यही इस वीडियो को खास बनाता है और लोग इसे बार-बार देख और शेयर कर रहे हैं।

    क्या यह फैक्ट्री-फिटेड फीचर है?

    वीडियो में दिख रहे U-Turn इंडिकेटर आकार में काफी बड़े दिखाई देते हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि ये संभवतः आफ्टरमार्केट एक्सेसरी हो सकते हैं। हालांकि, इनकी फिटिंग इतनी सटीक है कि पहली नजर में ये फैक्ट्री से लगे हुए फीचर जैसे लगते हैं। कुछ अटकलें यह भी हैं कि ड्राइवर स्टेयरिंग कॉलम के दाईं ओर मौजूद स्टॉक को दो बार टैप करके इन्हें एक्टिव कर सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

    U-Turn इंडिकेटर का संभावित मकसद क्या है?

    इस इंडिकेटर के इस्तेमाल का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा हो सकता है। U-Turn लेते समय पीछे आ रहे वाहनों को पहले से ड्राइवर का इरादा समझ आ जाए, जिससे भ्रम की स्थिति कम हो। हालांकि, यह भी माना जाता है कि शहरों के ट्रैफिक में ऐसे इंडिकेटर कितने प्रभावी होंगे, इस पर बहस की गुंजाइश बनी रहती है।

    क्या इससे सड़क हादसे कम हो सकते हैं?

    आंकड़ों और अनुभव के आधार पर देखा जाए तो मोड़ लेते समय या क्रॉसिंग के दौरान होने वाली टक्करों की संख्या काफी ज्यादा होती है। ऐसे में इंडिकेटर का इस्तेमाल न करना इन हादसों की एक वजह हो सकता है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ संकेत देने से हर बार रियर-एंड कोलिजन को रोका नहीं जा सकता।

    HiPhi Z की परफॉर्मेंस कैसी है?

    1. HiPhi Z सिर्फ अपने अनोखे इंडिकेटर की वजह से ही नहीं, बल्कि दमदार परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाती है। इसमें दिया गया इलेक्ट्रिक पावरट्रेन 662 hp की पावर और 410 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह कार मात्र 3.8 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जो इसे बेहद तेज बनाता है।
    2. इस इलेक्ट्रिक कार की WLTP रेंज 555 किमी बताई जाती है, जो इसे लंबी दूरी के लिए भी उपयोगी बनाती है। इसके अलावा इसमें रियर एक्सल स्टीयरिंग दी गई है, जिसकी वजह से इसका टर्निंग सर्कल Mini Cooper से भी छोटा होने का दावा किया जाता है।
    3. फीचर्स की बात करें तो HiPhi Z में कई हाई-टेक एलिमेंट्स मिलते हैं। इसमें एक्टिव ग्रिल शटर, एक्टिव स्पॉइलर, साइड इंटेलिजेंट डिस्प्ले स्क्रीन और फ्रंट में प्रोग्रामेबल मैट्रिक्स लाइटिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो इसे टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस बनाते हैं।