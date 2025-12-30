U-Turn लेते हुए कार का अनोखा फीचर वायरल, वीडियो देख कहेंगे ये तो मेरी गाड़ी में भी होना चाहिए

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। चीनी कार निर्माता इन दिनों अपनी इलेक्ट्रिक कारों और अनोखी टेक्नोलॉजी को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। इसी कड़ी में Human Horizons की HiPhi Z का एक पुराना वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में कार का एक अलग तरह का U-Turn इंडिकेटर नजर आता है, जिसने ऑटोमोबाइल प्रेमियों और आम यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

वीडियो में क्या खास नजर आया? वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि कार चलती ट्रैफिक में मोड़ लेने से पहले इंडिकेटर ऑन करती है। सामान्य लेफ्ट या राइट टर्न सिग्नल के साथ-साथ कार के पीछे की तरफ एक U-Turn एरो साइन भी जलता है। यही इस वीडियो को खास बनाता है और लोग इसे बार-बार देख और शेयर कर रहे हैं।

क्या यह फैक्ट्री-फिटेड फीचर है? वीडियो में दिख रहे U-Turn इंडिकेटर आकार में काफी बड़े दिखाई देते हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि ये संभवतः आफ्टरमार्केट एक्सेसरी हो सकते हैं। हालांकि, इनकी फिटिंग इतनी सटीक है कि पहली नजर में ये फैक्ट्री से लगे हुए फीचर जैसे लगते हैं। कुछ अटकलें यह भी हैं कि ड्राइवर स्टेयरिंग कॉलम के दाईं ओर मौजूद स्टॉक को दो बार टैप करके इन्हें एक्टिव कर सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। U-Turn इंडिकेटर का संभावित मकसद क्या है? इस इंडिकेटर के इस्तेमाल का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा हो सकता है। U-Turn लेते समय पीछे आ रहे वाहनों को पहले से ड्राइवर का इरादा समझ आ जाए, जिससे भ्रम की स्थिति कम हो। हालांकि, यह भी माना जाता है कि शहरों के ट्रैफिक में ऐसे इंडिकेटर कितने प्रभावी होंगे, इस पर बहस की गुंजाइश बनी रहती है।

क्या इससे सड़क हादसे कम हो सकते हैं? आंकड़ों और अनुभव के आधार पर देखा जाए तो मोड़ लेते समय या क्रॉसिंग के दौरान होने वाली टक्करों की संख्या काफी ज्यादा होती है। ऐसे में इंडिकेटर का इस्तेमाल न करना इन हादसों की एक वजह हो सकता है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ संकेत देने से हर बार रियर-एंड कोलिजन को रोका नहीं जा सकता।