    चीन की वाहन निर्माता कर रही भारत आने की तैयारी, Chery Arrizo 8 का देश में हुआ पेटेंट

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:29 AM (IST)

    चीन की वाहन निर्माताओं की ओर से दुनिया के कई देशों में अपनी कारों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब चीन की एक वाहन निर्माता Chery भारत में भी आने की तैयारी कर रही है। निर्माता ने हाल में ही अपनी Chery Arrizo 8 कार का पेटेंट भारत में फाइल किया है। किस सेगमेंट में इस कार को ऑफर किया जाता है। किस तरह की खासियत के साथ यह कार आती है। आइए जानते हैं।

    Chery Arrizo 8 कार का पेंटेंट भारत में फाइल हुआ। जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में दुनिया के कई देशों की वाहन निर्माताओं की ओर से अपनी कारों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की वाहन निर्माता Chery की ओर से भी अपनी एक कार का पेंटेंट भारत में फाइल किया गया है। चीन की निर्माता की ओर से किस कार का पेंटेंट फाइल किया गया है। इसमें किस तरह की खासियत दी जाती हैं। क्‍या इसे भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    पेंटेंट हुआ फाइल

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की वाहन निर्माता चेरी की ओर से अपनी एक कार का पेंटेंट भारत में फाइल किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह सेडान सेगमेंट की कार है जिसे चीन में Chery Arrizo 8 नाम से ऑफर किया जाता है। खास बात यह है कि निर्माता की यह दूसरी कार है जिसका पेटेंट भारत में फाइल किया गया है। इसके पहले निर्माता ने टिग्‍गो 8 नाम की एसयूवी का भी पेटेंट करवाया है।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से इस कार को PHEV/ पेट्रोल इंजन के साथ ऑफर किया जाता है। इसमें 1.6 लीटर की क्षमता का टीजीडीआई इंजन दिया जाता है। जिससे 200 बीएचपी और 290 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें सात स्‍पीड डीसीटी ट्रांसमिशन को दिया जाता है। इसके दूसरे वेरिएंट में 1.5 लीटर इंजन के साथ बैटरी को दिया जाता है जो इसे 105 किलोमीटर की अतिरिक्‍त रेंज देती है। इस इंजन से इसे 351 बीएचपी और 515 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यह कार 7.8 सेकेंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्‍पीड से चलाई जा सकती है।

    कैसे हैं फीचर्स

    चेरी की ओर से इस कार में पावर्ड ड्राइवर सीट, ड्यूल टोन अपहोल्‍स्‍ट्री, 24.6 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, 540 डिग्री पैनो व्‍यू, वायरलैस चार्जर, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, पैनोरमिक सनरूफ, आठ स्‍पीकर ऑडियो सिस्‍टम, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, एयरबैग जैसे फीचर्स को भी दिया जाता है।

    क्‍या भारत में होगी लॉन्‍च?

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से अभी सिर्फ इस कार के लिए पेटेंट करवाया गया है। निर्माता ने औपचारिक तौर पर भारत आने को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। इसलिए कम उम्‍मीद है कि अभी यह निर्माता भारतीय बाजार में अपनी कारों को ऑफर करेगी। लेकिन भविष्‍य में कई अन्‍य विदेशी निर्माताओं की तरह यह भी भारत में अपनी कारों को ऑफर कर सकती है। 