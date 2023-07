एक लीटर फ्यूल में 31 किलोमीटर दौड़ जाती है ये गाड़ी; देखिए देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों की लिस्ट

अपने शानदार हैचबैक एक्सपीरिएंस के कारण Maruti Baleno पिछले कुछ वर्षों से भारत की धड़कन बनी हुई है। इसका सीएनजी वेरिएंच एक किलो सीएनजी से 31 किलोमीटर तक चल सकती है। वहीं दूसरी ओर Honda City eHEV वर्तमान में भारत में सबसे अधिक फ्यूल इफीशियंट सेडान में से एक है। सिटी को एक सोफेस्टिकेटेड हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है जिससे इसका माइलेज 27 किमी प्रति लीटर हो गया है।

Cars With The Best Mileage In 2023 checklist

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में लगातार बढ़ रहे फ्यूल के दाम लोगों के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। ऐसे में नई कार खरीदते समय लोगों की चाहत होती है कि उन्हे एक ऐसी कार मिले जो बेहतरीन प्रदर्शन के साथ अच्छा माइलेज भी दे सके। अगर आप भी इस तरह की तलाश रहे हैं, तो हम आपके लिए कुछ ऐसी ही कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। ये कारें फ्यूल इफीशियंट होने के साथ-साथ बेहतर परफॉरमेंस का भी दावा करती हैं। Maruti Suzuki Grand Vitara Maruti की Grand Vitara स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है। ये 5-सीटर एसयूवी अपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन की बदौलत बेहतरीन प्रदर्शन के साथ 27kmpl का माइलेज देने का दावा करती है। मिड रेंज एसयूवी सेगमेंट में Maruti Suzuki Grand Vitara एक सफल प्रोडक्ट बनकर उभरी है। कंपनी इसे भारतीय बाजार में 10.7 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर बेचती है। Honda City e:HEV Honda City e:HEV वर्तमान में भारत में सबसे अधिक फ्यूल इफीशियंट सेडान में से एक है। होंडा ने सिटी को एक सोफेस्टिकेटेड हाइब्रिड सिस्टम दिया है, जिसने इसके माइलेज को 27 किमी प्रति लीटर तक बढ़ा दिया है। अधिकांश हाइब्रिड सिस्टम के विपरीत, जहां धीमी गति से यातायात के दौरान इलेक्ट्रिक मोटर चालू हो जाती है, होंडा की हाइब्रिड प्रणाली अपनी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए बैटरी के जनरेटर के रूप में पेट्रोल इंजन का उपयोग करती है। कंपनी इसे भारतीय बाजार में 18.92 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर बेचती है। Maruti Suzuki Baleno CNG अपने शानदार हैचबैक एक्सपीरिएंस के कारण Maruti Baleno पिछले कुछ वर्षों से भारत की धड़कन बनी हुई है। इसका सीएनजी वेरिएंच एक किलो सीएनजी से 31 किलोमीटर तक चल सकती है। ये कार उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जो फ्यूल इकॉनमी से समझौता किए बिना एक प्रीमियम हैचबैक की सभी सुविधाएं चाहते हैं। भारतीय मार्केट में बलेनो सीएनजी की एक्स-शोरूम कीमत 8.3 लाख रुपये से शुरू होती है।

Edited By: Rammohan Mishra