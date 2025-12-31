नए साल से महंगी हो जाएंगी कारें, जनवरी 2026 से इन कार कंपनियों ने बढ़ोतरी का किया एलान

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अगर आन नया साल 2026 आने के बाद नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। भारत में कार की बिक्री करने वाली कंपनियों ने 1 जनवरी 2026 से अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। कीमतों में बढ़ोतरी GST दरों की कमी के बाद आ रही है, जिसका फायदा लोगों को इस साल 2025 में मिला था। आइए जानते हैं कि कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी क्यों कर रही है और इस लिस्ट में कौन-कौन सी कंपनियां शामिल है?

कंपनियां क्यों बढ़ा रही है कीमत? वाहन निर्माता कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की लागत, लॉजिस्टिक्स खर्च और विदेशी मुद्रा (करेंसी) में उतार-चढ़ाव की वजह से कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। राहत की बात यह है कि ये बढ़ोतरी सीमित है और ज्यादातर मामलों में GST कटौती के बाद जो कीमतें घटी थीं, उनसे अब भी नीचे ही रहेंगी।

कीमत बढ़ोतरी में शामिल कंपनियां 1. Mercedes-Benz 1 जनवरी 2026 से Mercedes-Benz अपने पूरे लाइन-अप की एक्स-शोरूम कीमतों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी इनपुट और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ने के साथ-साथ यूरो-रुपया एक्सचेंज रेट भी इसकी बड़ी वजह है। उदाहरण के तौर पर, 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से GLS की कीमत में करीब 2.64 लाख रुपये से 2.68 लाख रुपये और E-Class की कीमत में 1.57 लाख रुपये से 1.83 लाख रुपये का इजाफा होगा।

2. BMW BMW पहले ही सितंबर 2025 में 3 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ा चुकी है। अब कंपनी 1 जनवरी 2026 से एक और बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की लागत, लॉजिस्टिक्स खर्च और रुपये की कमजोरी इसके पीछे की वजह है। यह बढ़ोतरी CKD और CBU दोनों मॉडल्स पर लागू होगी। 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से BMW 3 Series की कीमत में करीब 1.81 लाख रुपये से लेकर 1.85 लाख रुपये तक का इजाफा होगा>

3. BYD BYD ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV Sealion 7 की कीमतें 1 जनवरी 2026 से बढ़ाने जा रही है। हालांकि, कंपनी ने न तो बढ़ोतरी का प्रतिशत बताया है और न ही इसकी वजह साफ की है। अच्छी बात यह है कि 31 दिसंबर तक बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को पुरानी कीमत पर ही गाड़ी मिलेगी।

4. MG Motor MG Motor भी नए साल 2026 से 2 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ाने जा रही है। कंपनी के अनुसार बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग लागत और मैक्रो-इकोनॉमिक दबाव इसके कारण हैं। यह बढ़ोतरी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों तरह की गाड़ियों पर लागू होगी। MG Windsor EV की कीमत में करीब 30,000 रुपये से 37,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, MG Comet EV की कीमत में 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

5. Nissan 1 जनवरी 2026 से Nissan अपनी गाड़ियों की कीमत में 3 प्रतिशत तक बढ़ाने जा रही है। कंपनी ने कीमतों की बढ़ोतरी की घोषणा Gravite कॉम्पैक्ट MPV के लॉन्च से पहले की है। Gravite को मार्च 2026 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इस साल Magnite को GST कटौती के चलते अच्छी-खासी राहत मिली थी, लेकिन जनवरी से इसकी कीमत में करीब 17,000 रुपये से 32,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है।

6. Honda Honda भी 1 जनवरी 2026 से अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। कंपनी के मुताबिक, लगातार बढ़ रही इनपुट लागत इसकी वजह है। हालांकि, अभी तक बढ़ोतरी का प्रतिशत सार्वजनिक नहीं किया गया है। 7. Renault 1 जनवरी 2026 से Renault अपनी गाड़ियों की कीमत में 2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी Kwid, Triber और Kiger पर वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग होगी। Kwid की कीमत करीब 4.38 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक हो सकती है। इसी तरह Triber की कीमत 5.88 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये और Kiger की कीमत 5.88 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये तक जा सकती है। कंपनी आने वाले समय में Duster और एक नई 7-सीटर SUV भी जोड़ने की तैयारी में है।