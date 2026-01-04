2025 में फिसली Elon Musk की Tesla की बादशाहत, BYD की कारों ने पूरी दुनिया में मचाया तहलका

Language
    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:00 PM (IST)

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत सहित दुनियाभर में Electric Cars की मांग बढ़ रही है। जिसे पूरा करने के लिए Elon Musk की Tesla के साथ ही दुनिया में कई निर्माताओं की ओर से कारों की बिक्री की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के दौरान BYD ने मस्‍क की टेस्‍ला को बिक्री के मामले में पीछे छोड़ दिया है। किस निर्माता की ओर से बीते साल कितनी कारों की बिक्री की गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tesla को BYD ने दिया झटका

    Elon Musk की Tesla दुनियाभर में अपनी इलेक्‍ट्रिक कारों के लिए काफी ज्‍यादा प्रसिद्ध है। लेकिन अब मस्‍क की टेस्‍ला की बादशाहत को BYD ने तगड़ी चुनौती दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्‍लोबल बिक्री के मामले में Tesla से आगे BYD पहुंच गई है।

    Tesla की कितनी हुई बिक्री

    रिपोर्ट्स के मुताबिक देशभर में 2025 के दौरान टेस्‍ला की 1.63 मिलियन कारों की बिक्री हुई है। जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8.6 फीसदी की गिरावट है। इसके अलावा टेस्‍ला की कारों के उत्‍पादन में भी वार्षिक तौर पर 6.7 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई है।

    पहली बार दर्ज हुई गिरावट

    अमेरिकी इलेक्‍ट्रिक वाहन निर्माता टेस्‍ला के साथ ऐसा पहली बार हुआ है जब उसकी बिक्री में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। वहीं BYD की ओर से ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुकाबले अपनी बिक्री के साथ मजबूती दर्ज की गई है।

    BYD की कितनी हुई बिक्री

    रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्‍ला के मुकाबले BYD ने बीते साल दुनियाभर में 4.6 मिलियन वाहनों की बिक्री की है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह आंकड़ा 7.7 फीसदी तक ज्‍यादा है।

    दोनों ही निर्माता भारत में भी हैं मौजूद

    एलन मस्‍क की टेस्‍ला और बीवाईडी दोनों ही निर्माता भारतीय बाजार में भी अपने उत्‍पादों को ऑफर कर रही हैं। टेस्‍ला की ओर से भारत में सिर्फ एक ही मॉडल की बिक्री की जा रही है वहीं दूसरी ओर बीवाईडी की ओर से दो इलेक्‍ट्रिक कारों को ऑफर किया जाता है।