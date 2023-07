Renault की गाड़ियों पर मिल रही है 77 हजार रुपये की बंपर छूट; एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट छूट भी शामिल

रेनॉल्ट इंडिया जुलाई के महीने में अपनी कारों पर 77 हजार रुपये का बंपर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इस छूट में नकद छूट एक्सचेंज बोनस कॉर्पोरेट छूट और लॉयल्टी बोनस भी शामिल है। इस सात-सीटर एमपीवी पर 52 हजार रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। जिसमें नकद छूट भी शामिल है। इसमें 15 हजार रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिल रहा है।

Bumper discount of 77 thousand rupees is available on Renault vehicles

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक वाहन निर्माता कंपनियां मौजूद है। अगर आप अपने लिए एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें रेनॉल्ट इंडिया जुलाई के महीने में अपनी कारों पर 77 हजार रुपये का बंपर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इसमें नकद छूट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट छूट और लॉयल्टी बोनस भी शामिल है। ये ऑफर अधिक दिनों के लिए नहीं है। ये ऑफर 31 जुलाई 2023 तक ही है। चलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। Kiger पर अधिकतम 77 हजार रुपये की छूट मिल रही है। आपको बता दें, Kiger पर अधिकतम 77 हजार रुपये की छूट मिल रही है। इसमें नकद लाभ भी शामिल है। इसके साथ ही इसमें 25 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस और 20 हजार रुपये का कॉर्पोरेट बोनस भी शामिल है। इसके साथ ही इसमें 12 हजार रुपये का लॉयल्टी बोनस भी मिल रहा है। जुलाई 2023 में रेनॉल्ट क्विड पर छूट वाहन निर्माता कंपनी क्विड पर 57 हजार रुपये तक का नकद छूट दे रही है। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का एक्सचेंज और कॉर्पोरेट बोनस भी मिलता है। इसके अलावा 20 हजार रुपये के अलावा 12 हजार रुपये तक का लॉयल बोनस भी दे रही है। वहीं एंट्री लेवल हैचबैक पर 10 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। सात-सीटर एमपीवी पर 52 हजार रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है इस सात-सीटर एमपीवी पर 52 हजार रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। जिसमें नकद छूट भी शामिल है। इसमें 15 हजार रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 12 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने पास के रेनॉल्ट शोरूम में जाकर पता कर सकते हैं।

