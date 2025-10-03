Brixton Crossfire 500 Storr vs Royal Enfield Himalayan 450: दोनों में से कौन बेस्ट एडवेंचर बाइक?

Brixton Crossfire 500 Storr और Royal Enfield Himalayan 450 दोनों ही एडवेंचर बाइक हैं लेकिन उनके डिज़ाइन और इंजन में अंतर है। ब्रिक्सटन में 486cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन है जबकि हिमालयन में 452cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है। ब्रिक्सटन का लुक प्रीमियम है जबकि हिमालयन का लुक ऑफ-रोड फोकस्ड है। हिमालयन में बेहतर सस्पेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस है। फीचर्स के मामले में हिमालयन में गूगल मैप्स नेविगेशन है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। बाइक के शौकीनों के लिए भारत में 450-500cc एडवेंचर सेगमेंट अब और भी रोमांचक होता जा रहा है। Brixton ने हाल ही में अपनी Crossfire 500 Storr पेश की है, जो Royal Enfield Himalayan 450 को टक्कर देती हुई दिखाई देगी। दोनों बाइक एडवेंचर राइडिंग के लिए डिजाइन की गई हैं, लेकिन उनका स्टाइल और फीलिंग अलग-अलग है। आइए जानते हैं दोनों मोटरसाइकिल (Brixton Crossfire 500 Storr vs Royal Enfield Himalayan 450) में से कौन-सी दिखने में ज्यादा आकर्षक और राइडिंग में ज्यादा बेहतर है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों में से कौन बेस्ट एडवेंचर बाइक? पैरामीटर Brixton Crossfire 500 Storr Royal Enfield Himalayan 450 डिजाइन Neo-retro लुक, चौड़ी और मस्कुलर, टॉल विंडस्क्रीन, हैंडगार्ड्स स्टैंडर्ड रॉ और टफ लुक, स्लिम सिल्हूट, छोटा विंडस्क्रीन, रग्ड टैंक ब्रेसेज इंजन परफॉर्मेंस 486cc, लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन, 47.6PS, 43Nm, 6-स्पीड गियरबॉक्स 452cc, लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर, 40PS, 40Nm, 6-स्पीड गियरबॉक्स अंडरपिनिंग / सस्पेंशन 19" फ्रंट, 17" रियर, KYB सस्पेंशन (180mm फ्रंट, 175mm रियर), J.Juan ब्रेक्स (320mm फ्रंट, 240mm रियर) 21" फ्रंट, 17" रियर, Showa सस्पेंशन (200mm ट्रैवल), ByBre ब्रेक्स (320mm फ्रंट, 270mm रियर), 230mm ग्राउंड क्लियरेंस फीचर्स TFT कंसोल, डुअल LED फॉग लाइट्स, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल-LED लाइट्स 4" सर्कुलर TFT, Google Maps नेविगेशन, ब्लूटूथ, राइड मोड्स, डुअल-चैनल ABS, ऑल-LED लाइट्स कीमत (India, ex-showroom) लगभग ₹6.50 - ₹6.80 लाख लगभग ₹2.80 - ₹3.00 लाख 1. डिजाइन और लुक्स Brixton Crossfire 500 Storr और Himalayan दोनों में neo-retro डिजाइन का टच है। दोनों (Brixton Crossfire 500 Storr vs Royal Enfield Himalayan 450) में राउंड हेडलैम्प, हैंडगार्ड्स, बड़े टैंक और स्पोक व्हील्स हैं। Storr दिखने में चौड़ी और मस्कुलर है, इसमें टॉल विंडस्क्रीन और हैंडगार्ड्स स्टैंडर्ड हैं। वहीं, Himalayan की सिल्हूट स्लिम और टॉल है, जिसमें छोटा विंडस्क्रीन है और टैंक ब्रेसेज इसके रग्ड लुक को और भी उभारते हैं। Brixton का लुक ज्यादा प्रीमियम और रोड-फ्रेंडली लगता है, जबकि Himalayan का लुक अधिक ऑफ-रोड फोकस्ड और मजबूती वाला है।

2. इंजन और पावर Brixton Crossfire Storr में 486cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन है, जो 47.6 PS की पावर और 43 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Royal Enfield Himalayan 450 में 452cc का सिंगल-सिलेंडर ‘Sherpa’ इंजन है, जो 40 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों में 6-स्पीड गियरबॉक्स है, लेकिन Storr का ट्विन-सिलेंडर सेटअप इसे बड़ा और रोड-प्रेजेंस वाला बनाता है। Himalayan का इंजन छोटा और कॉम्पैक्ट है, जो इसे ऑफ-रोड राइडिंग के लिए तैयार करता है।

3. अंडरपिनिंग्स और सस्पेंशन Brixton में 19-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर स्पोक व्हील्स हैं, KYB सस्पेंशन (180mm फ्रंट, 175mm रियर) और J.Juan ब्रेक्स (320mm फ्रंट, 240mm रियर) दिए गए हैं। Himalayan में 21-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर व्हील्स, Showa सस्पेंशन (200mm ट्रैवल) और ByBre ब्रेक्स (320mm फ्रंट, 270mm रियर) हैं। Himalayan की ग्राउंड क्लियरेंस 230mm है, जो इसे कठिन ऑफ-रोड स्थितियों में मदद करती है।