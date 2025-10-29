Language
    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:00 PM (IST)

    बीएमडब्ल्यू जल्द ही 450 सीसी सेगमेंट में नई मोटरसाइकिल BMW F 450 GS पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर टीजर जारी किया है, जिसमें पेट्रोल टैंक और ग्राफिक्स दिख रहे हैं। इसे EICMA 2025 में पेश किया जाएगा और भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसमें 450 सीसी का इंजन और कई आधुनिक फीचर्स हो सकते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में बीएमडब्‍ल्‍यू की ओर से कारों के साथ ही मोटरसाइकिल की बिक्री भी की जाती है। निर्माता की ओर से भारत के साथ ही कई और देशों में भी अपने उत्‍पादों को ऑफर किया जाता है। अब जल्‍द ही निर्माता की ओर से 450 सीसी सेगमेंट में नई मोटरसाइकिल BMW F 450 GS को पेश करने की तैयारी की जा रही है। इसे कब तक पेश किया जा सकता है। क्‍या इसे भारत में भी लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    पेश होगी नई मोटरसाइकिल

    BMW की ओर से जल्‍द ही नई मोटरसाइकिल के तौर पर BMW F 450 GS को पेश करने की तैयारी कर रही है। निर्माता ने इस मोटरसाइकिल के पेश किए जाने से पहले सोशल मीडिया पर इसका टीजर भी जारी किया है।

    क्‍या मिली जानकारी

    सोशल मीडिया पर जारी किए गए टीजर में मोटरसाइकिल का पेट्रोल टैंक दिखाई दे रहा है। जिस पर नाम की बैजिंग की गई है और कुछ ग्राफिक्‍स को भी देखा जा सकता है।

    कब होगी पेश

    पोस्‍ट के साथ निर्माता ने जानकारी दी है कि इस मोटरसाइकिल को EICMA 2025 में पेश किया जाएगा। जिसके कुछ समय के बाद इसे लॉन्‍च किया जा सकता है।

    क्‍या भारत में होगी लॉन्‍च

    निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल को टीवीएस के साथ मिलकर बनाया गया है। इसलिए उम्‍मीद है कि इसे भारत में सबसे पहले लॉन्‍च किया जा सकता है। इसके पहले इसके कॉन्‍सेप्‍ट वर्जन को जनवरी में हुए ऑटो एक्‍सपो में भी शोकेस किया जा चुका है।

    कितना दमदार इंजन

    लॉन्‍च के समय ही इसकी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन उम्‍मीद है कि इसमें 450 सीसी की क्षमता का पैरलल ट्विन इंजन दिया जाएगा। जिससे इसे 48 बीएचपी की पावर मिलेगी। साथ ही छह स्‍पीड ट्रांसमिशन दिया जाएगा और इसमें सेमी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्‍प भी दिया जा सकता है।

    कैसे होंगे फीचर्स

    रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मोटरसाइकिल में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। इसमें 17 और 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, यूएसडी फॉर्क्‍स, एलईडी लाइट्स, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्‍शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स को दिया जाएगा।