ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में BMW की ओर से कई मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही अपनी नई मोटरसाइकिल को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। निर्माता की ओर से किस मोटरसाइकिल को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इसमें कितना दमदार इंजन दिया जा सकता है। किस तरह की खासियत हो सकती हैं। कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी मोटरसाइकिल बीएमडब्‍ल्‍यू की ओर से भारतीय बाजार में जल्‍द ही नई मोटरसाइकिल को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से 450 सीसी सेगमेंट में नई मोटरसाइकिल को अगले कुछ दिनों में लॉन्‍च किया जा सकता है।

जारी हो चुका है टीजर निर्माता की ओर से नई मोटरसाइकिल के तौर पर BMW F 450 GS को लॉन्‍च करने से पहले इसका टीजर जारी किया जा चुका है। टीजर में मोटरसाइकिल की झलक को दिखाया जा चुका है।

कितना दमदार इंजन बीएमडब्‍ल्‍यू की ओर से F 450 GS में नया 420 सीसी की क्षमता का लिक्‍विड कूल्‍ड पैरलल ट्विन इंजन दिया जाएगा। जिससे इसे 47.6 पीएस की पावर और 43 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसके साथ ही मोटरसाइकिल में क्विक शिफ्टर, ईजी राइड क्‍लच को भी दिया जा सकता है।

जारी है बुकिंग निर्माता की ओर से अभी इस मोटरसाइकिल के लॉन्‍च और बुकिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी कुछ डीलर्स के पास इस मोटरसाइकिल को 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक में प्री-बुक करवाया जा सकता है। जिसके बाद उन लोगों को डिलीवरी में प्राथामिकता दी जाएगी।