BMW F 450 GS जल्द हो सकती है लॉन्च, कितना दमदार होगा इंजन, जानें डिटेल
बीएमडब्ल्यू भारतीय बाजार में जल्द ही 450 सीसी सेगमेंट में नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है, जिसका टीजर जारी हो चुका है। इसमें 420 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन होगा। कुछ डीलर्स ने इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। उम्मीद है कि यह 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च होगी और इसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपये हो सकती है। इसका मुकाबला केटीएम 390 और रॉयल एनफील्ड हिमालयन से होगा।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में BMW की ओर से कई मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्द ही अपनी नई मोटरसाइकिल को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। निर्माता की ओर से किस मोटरसाइकिल को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसमें कितना दमदार इंजन दिया जा सकता है। किस तरह की खासियत हो सकती हैं। कब तक लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च होगी मोटरसाइकिल
बीएमडब्ल्यू की ओर से भारतीय बाजार में जल्द ही नई मोटरसाइकिल को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से 450 सीसी सेगमेंट में नई मोटरसाइकिल को अगले कुछ दिनों में लॉन्च किया जा सकता है।
जारी हो चुका है टीजर
निर्माता की ओर से नई मोटरसाइकिल के तौर पर BMW F 450 GS को लॉन्च करने से पहले इसका टीजर जारी किया जा चुका है। टीजर में मोटरसाइकिल की झलक को दिखाया जा चुका है।
कितना दमदार इंजन
बीएमडब्ल्यू की ओर से F 450 GS में नया 420 सीसी की क्षमता का लिक्विड कूल्ड पैरलल ट्विन इंजन दिया जाएगा। जिससे इसे 47.6 पीएस की पावर और 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसके साथ ही मोटरसाइकिल में क्विक शिफ्टर, ईजी राइड क्लच को भी दिया जा सकता है।
जारी है बुकिंग
निर्माता की ओर से अभी इस मोटरसाइकिल के लॉन्च और बुकिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी कुछ डीलर्स के पास इस मोटरसाइकिल को 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक में प्री-बुक करवाया जा सकता है। जिसके बाद उन लोगों को डिलीवरी में प्राथामिकता दी जाएगी।
कैसे होंगे फीचर्स
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मोटरसाइकिल में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। इसमें 17 और 19 इंच अलॉय व्हील्स, यूएसडी फॉर्क्स, एलईडी लाइट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, डायनेमिक ब्रेक कंट्रोल, डीटीसी, ईआरसी को दिया जाएगा।
कब होगी लॉन्च
अभी इस मोटरसाइकिल के लॉन्च को लेकर निर्माता की ओर से कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इसे भारत में 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है।
कितनी होगी कीमत
लॉन्च के बाद ही मोटरसाइकिल की सही कीमत की जानकारी मिल पाएगी। लेकिन उम्मीद है कि इसे चार लाख रुपये के आस पास की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है।
किनसे होगा मुकाबला
देश में इस मोटरसाइकिल को 450 सीसी सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला KTM 390, Royal Enfield Himalyan, Triumph Speed जैसी मोटरसाइकिल के साथ होगा।
